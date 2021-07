Smart Home, la pandemia spinge la spesa a 80 miliardi di dollari nel 2021

La maggior permanenza fra le mura domestiche durante il lockdown ha spinto o consumer a spendere di più per elettrodomestici intelligenti e sistemi smart per la casa.

Robotica di consumo ed elettrodomestici intelligenti (stiamo parlando di smart home) continueranno ad aumentare il loro giro d’affari nel 2021, grazie all’aumento della spesa complessiva in tecnologie per la casa sulle ali di un trend di crescita avviato nel secondo semestre 2020. Secondo stime di ABI Research, robotica di consumo ed elettrodomestici intelligenti (smart appliances) genereranno ricavi per 80 miliardi di dollari nel 2021, in crescita del 40% rispetto al 2020.

La crescita è legata al combinato disposto dovuto all’aumento della spesa per il miglioramento dell’ambiente casalingo durante i lockdown, che ha spinto molte persone a sostituire il loro parco elettrodomestici. Nel contempo, i produttori di elettrodomestici considerano sempre più un valore aggiunto l’introduzione di componenti di comunicazione all’interno dei loro prodotti e non soltanto negli articoli di fascia alta. In altri termini, la diffusione di sistemi IoT nel segmento degli elettrodomestici di fascia più bassa è stata accelerata dalla pandemia e dalla maggior permanenza fra le mura domestiche di un numero più elevato di persone.

E mentre il mercato della robotica di consumo diventa più maturo, i big player investono di più. Secondo ABI Research, i player principali del mercato fra cui Bosch, Siemens, Samsung e Haier hanno speso di più sia per la robotica sia per la smart home.