Le novità del CES di Las Vegas 2024

Sono stante tante le novità tecnologiche presentate al CES di Las Vegas di quest’anno, in termini di gadget, software e hardware, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale (IA).

C’è lo smart TV pieghevole da 137 pollici, che da la possibilità di trasformare ogni spazio in casa in una sala cinematografica all’avanguardia, il frigorifero Samsung dotato di IA che gestisce gli alimenti, suggerisce ricette in base a quello che c’è al fresco e pianifica i pasti più semplici e veloci che si possono fare in poco tempo.

C’è anche il robot per le pulizie che lava i pavimenti, spazza e spolvera, ma anche il grill elettrico attivabile e gestibile da remoto con lo smartphone, i nuovi dispositivi della smart home, il gaming più avanzato e le soluzioni per una security a 360°.

Tanta tecnologia, ma più sostenibile

Altro tema molto rilevante in questo CES 2024 è stata la sostenibilità ambientale, economica e sociale, con la presentazione di veicoli elettrici alimentati da pannelli solari per favorire la decarbonizzazione dei trasporti, in particolare della mobilità privata.

In chiave sicurezza ci sono i nuovi software e hardware per il riconoscimento facciale e la lettura del palmo della mano.

Tra i gadget più particolari, sicuramente meritano attenzione gli occhiali smart da sole e da vista, che in maniera autonoma cambiano la gradazione di tonalità di oscuramento a seconda dell’orario del giorno e quindi delle diverse condizioni di illuminazione solare.

La smart home e l’IA

Poi ci sono i televisori trasparenti, le sedie con sistemi audio integrati per un’esperienza utente più coinvolgente, i sensori che leggono i gesti del corpo in casa per attivare o spegnere determinate funzioni smart home.

L’IA, inoltre, è stata anche integrata nei nuovi dispositivi per la domotica avanzata, come l’IA integrata nei materassi e nei sistemi di illuminazione indoor/outdoor, che ora di adattano ai nostri stati d’animo e al nostro risposto, sonno compreso, all’interno di un ambiente casalingo sempre più personalizzato.

A chi è proprietario di cani, gatti e altri animali domestici il mondo dell’innovazione è venuto incontro con porte e finestre tecnologiche che offrono ai nostri amici non umani la piena libertà di muoversi tra dentro e fuori, mantenendo comunque alta la sicurezza di casa.