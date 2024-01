CES 2024, IA regina e cresce il mercato tecnologico USA a 512 miliardi di dollari di ricavi

Parte il CES 2024 di Las Vegas

L’inflazione c’è ma non per questo i consumatori americani ridurranno la loro spesa in prodotti high tech per il 2024, secondo una nuova ricerca della Consumer Technology Association in occasione dell’inaugurazione odierna del CES di Las Vegas (9-12 gennaio).

Le stime indicano una crescita del mercato americano della tecnologica di consumo del +2,8% per l’anno in corso a 512 miliardi di dollari di ricavi (14 miliardi di dollari in più sul 2023).

I consumatori sono tornati (o forse non hanno mai smesso) ad acquistare tv, smartphone e hardware per il gaming più di prima, nonostante i tempi incerti che stiamo attraversando, perché “la tecnologia è per sua natura deflazionistica, poiché l’innovazione porta l’industria a trovare modi nuovi e più efficienti per competere”, ha spiegato Richard Kowalski, direttore senior Business Intelligence di CTA.

“Guardando al 2024, mi aspetto che gli sviluppi nell’intelligenza artificiale favoriranno una crescita accelerata delle aziende tecnologiche consumer, man mano che diventeranno più efficienti e troveranno più modi per soddisfare le esigenze dei consumatori”, ha aggiunto Kowalski.

Sempre più tecnologia per i consumatori americani nel 2024, dall’IA al gaming, fino ai servizi streaming

Secondo il documento, inoltre, il 2024 potrebbe essere l’anno di alcune tecnologie chiave, come il 5G, la mobilità aerea urbana e avanzata (AAM e eVTOL), robotica, droni, automazione, smart cities, sanità digitale, metaverso, space economy, criptovalute, blockchain, ma la tecnologia regina sarà certamente l’intelligenza artificiale (IA): più di 230 milioni di smartphone e Pc destinati al mercato USA quest’anno integrano soluzioni di IA, che a sua volta è sempre più presente anche in altri prodotti tecnologici, come sistemi di sicurezza nei trasporti, nei dispositivi fitness, negli smartwatch, negli stessi televisori di nuova generazione.

Cresceranno i servizi streaming e per i prossimi 12 mesi è attesa una spesa di 14 miliardi di dollari sul mercato americano dei contenuti audio (+6%) e 48 miliardi di dollari per quelli video (+4%).

Stesso trend per l’hardware di gioco (gaming), come ad esempio le cuffie e gli occhiali per la realtà aumentata e virtuale. Il mercato del gaming cresce costantemente da anni ormai e per il 2024 si stima che i servizi in abbonamento aumenteranno del 12% a 3,5 miliardi di dollari. L’IA potrebbe accelerare anche lo sviluppo di nuovi giochi, con relativo aumento dell’offerta sul mercato di riferimento e ulteriore crescita dei ricavi.

I servizi in abbonamento sono infatti ritenuti più vantaggiosi dai consumatori e per questo le aziende fornitrici stanno pensando di aumentare e arricchire i pacchetti in promozione (megabundle) a tariffe scontate, offrendo anche servizi di pagamento più rapidi e facili da utilizzare.

Secondo lo studio, infatti, oggi più di un terzo della spesa totale in tecnologie di consumo va proprio al segmento dei servizi in abbonamento (nel 2029 era il 24%).

In mostra l’IA, le novità dell’automotive e tante tecnologia eHealth

Tornando al CES di Las Vegas di quest’anno, l’IA di fatto si conferma la tecnologia regina, con le demo di numerose applicazioni dalla sanità all’automotive, dalla sicurezza alla produttività industriale, fino alla sostenibilità ambientale, come si potrà vedere in diverse demo proposte dai tanti espositori, tra cui Garmin, Intel, Qualcomm e Walmart.

Il CES in collaborazione con il Fondo fiduciario delle Nazioni Unite per la sicurezza umana e l’Accademia mondiale delle arti e delle scienze, rilancerà la campagna globale Human Security for All, mostrando come la tecnologia stia risolvendo alcune delle più grandi sfide del mondo e anche qui sono numerosi gli espositori, tra cui Abbott, AARP, Bosch, Nasdaq e Siemens.

Ampio spazio, come ormai accade sovente nelle principali manifestazioni internazionali, è riservato all’automotive, con oltre 250 aziende (come BMW, Hyundai, Kia, Mercedes, Volkswagen) che presenteranno al pubblico e agli addetti ai lavori le soluzioni tecnologiche più avanzate per la mobilità privata, tra cui la guida autonoma e quella elettrica.

Exeger, HD Hyundai, Honda, John Deere, Supernal e alter decine di aziende, infine, presenteranno i nuovi progetti tecnologici per favorire ed accrescere la sostenibilità ambientale attraverso soluzioni per le città del futuro (smart cities), per ottimizzare le risorse idriche, per generare energia pulita, per rendere più accessibile il cibo di qualità.

Ad esempio, Exeger presenterà Powerfoyle, una cella solare unica che converte tutte le forme di luce in energia elettrica; Honda presenterà il Motocompacto, un dispositivo di mobilità elettrica compatto, pieghevole e portatile che occupa quasi il 20% di spazio in meno rispetto a una valigia da bagaglio a mano; Supernal presenterà il suo primo eVTOL; Garmin lancerà Autoland, il primo sistema certificato al mondo nel suo genere per l’atterraggio degli aerei; Dassault Systemes porterà in mostra il digital twin per la sanità avanzata e gli interventi chirurgici per disfunzioni cardiache.