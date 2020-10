Presto sul mercato europeo e italiano arriveranno tetti smart energy per la generazione di energia pulita, direttamente dalla luce del sole.

Si tratta di una novità targata Tesla e chiamata “Solar Roof”, che si basa su due elementi chiave: le nuove tegole solari e i sistemi di accumulo domestici.

Grazie a questa nuova tecnologia per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, ogni casa potrà in un futuro prossimo produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, cioè il sole.

Le tegole in questione (“Solar glass”), che integrano al loro interno pannelli solari fotovoltaici sostanzialmente invisibili, hanno una garanzia di funzionamento di 25 anni (a prova di grandine, a quanto pare), secondo quanto pubblicizzato dalla società fondata dall’imprenditore/innovatore Elon Musk.

Tramite una batteria integrata all’edificio (“Powerwall”), l’energia accumulata durante il giorno viene immagazzinata e resa disponibile in qualsiasi momento, per rendere l’ambiente domestico totalmente autonomo in termini di consumi energetici.

In Europa questo prodotto dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, secondo quanto affermato in un tweet dallo stesso Musk a febbraio 2020, ma probabilmente l’emergenza Covid-19 determinerà uno slittamento in avanti del lancio commerciale.

Negli Stati Uniti i tetti solari Tesla sono già arrivati alla terza generazione e secondo l’imprenditore il 2021 sarà l’anno dei “Solar Roof”.

Al momento, le installazioni sono più che raddoppiate, raggiungendo i 57 MW installati, secondo quanto si legge in un comunicato Tesla diffuso in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre 2020.

La società americana ci crede così tanto in questo sistema energetico smart & green che sta cercando di arruolare tra le sue fila un numero crescente di installatori, da far lavorare in tutti gli Stati Uniti e molto probabilmente anche in Canada.

Se tutto va bene (al momento sono stati registrati dei problemi tecnici proprio nella fase di montaggio delle tegole smart), l’obiettivo da raggiungere sarà l’installazione di tegole solari equivalenti a 100 MW a trimestre, a partire dalla seconda metà del 2021.