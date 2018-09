Smart city now 2018, il 25 settembre Exprivia-italtel a Milano per l’innovazione urbana

A “Smart city now” saranno presentate tutte le novità smart city e le soluzioni più innovative Italtel-Exprivia per migliorare la qualità della vita in città e promuovere l’economia digitale urbana.

Le Smart City, le città intelligenti, trasformeranno i nostri spazi urbani professionali, ricreativi e abitativi attraverso innovazioni tecnologiche e creeranno numerose opportunità di business e di collaborazione. Il concetto della città intelligente funge da cornice narrativa a tutto ciò e sta portando a enormi investimenti in una vasta gamma di servizi e infrastrutture cittadine.

I cittadini e le imprese si aspettano che le informazioni governative siano prontamente disponibili online, facili da trovare e da comprendere, e a costi bassi o nulli. I governi hanno molte ragioni per soddisfare queste aspettative investendo in una completa trasformazione digitale del settore pubblico.

Alla fine dell’anno passato, gli utenti globali di internet hanno superato la soglia dei 4 miliardi, secondo dati dell’Internet world stats. Il numero degli utenti di rete in Europa era di 674 milioni, l’80% dell’intera popolazione continentale.

Gran parte di questi utenti vive in città, i luoghi privilegiati della digital economy e della nuova economia dei servizi di rete.

Il prossimo 25 settembre ad Arese, alle porte di Milano, si terrà la manifestazione “Smart city now”, promossa dal Cluster Smart Cities & Communities della Regione Lombardia.

Exprivia-Italtel sarà presente con un proprio spazio espositivo per far conoscere e provare dal vivo le soluzioni più innovative sui temi dell’innovazione tecnologica urbana.

Tra gli speaker della giornata ci sarà Silvia De Fina, Head of 5G and FWA di Italtel, che nella sessione dedicata al 5G racconterà, tra l’altro, dell’esperienza maturata come progettista incaricata nello sviluppo della rete in fibra ottica e wireless a Banda Ultralarga di Open Fiber.

L’intervento di chiusura sarà di Fabrizio Sala, Vice Presidente e Assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, della Regione Lombardia, con un saluto di Stefano Pileri, Presidente del Cluster Smart Cities & Communities – Lombardia e AD Italtel.

Lo stand Exprivia-Italtel proporrà la dimostrazione di un sistema di monitoraggio continuo della qualità ambientale, con applicazioni non solo per la salubrità nei luoghi di lavoro, di studio, di cura e di svago, ma anche per l’arricchimento dei servizi legati alla mobilità intelligente e sostenibile.

Ci sarà occasione di conoscere da vicino la piattaforma “Musica” (Monitoraggio Urbano attraverso Soluzioni Innovative per Città Agili), realizzata per il Comune di Bari e lanciata alcuni mesi fa, in grado di aggregare e analizzare su un unico cruscotto web (Urban Control Center) dati acquisiti da fonti eterogenee in modo da supportare il decision making in tema di mobilità, ambiente, energia, sicurezza e benessere dei cittadini.