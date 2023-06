Ecco le cinque città più innovative, sostenibili ed efficienti del Nord America. Il mercato hardware e software smart city è stimato crescere del 285% in America Latina entro i prossimi cinque anni e del 114% in Nord America. Al centro dell’innovazione urbana IoT, mobilità pulita, connettività ed efficienza energetica.

Smart city nelle due Americhe: New York sul podio più alto, seguono Toronto e Montreal

Quando una città investe tanto in infrastrutture è molto probabile che ad un certo punto inizierà a scalare le classifiche mondiali come modello di smart city. È quanto accaduto a New York che secondo un’indagine condotta da Juniper Research è il miglior esempio di città efficiente a livello globale.

Un risultato ottenuto a partire dalla realizzazione di diversi progetti relativi alla connettività, alla sensoristica dell’internet delle cose, alle aree verdi urbane, alla mobilità elettrica e pulita e ai trasporti di qualità, all’efficienza energetica, alle nuove reti di trasmissione e distribuzione, alle rinnovabili, ma anche ad una nuova idea di illuminazione e ad un’efficiente gestione dei rifiuti.

Secondo lo studio, la Top 5 delle migliori smart city del Nord America per il 2023 sono: New York, Toronto, Montreal, Chicago e Los Angeles.

Ma è in America Latina che gli investimenti cresceranno più rapidamente

Complessivamente, allargando il panorama di indagine anche al Sud America e l’America centrale, si stima un volume di spesa in hardware e software smart city pari a 9,5 miliardi di dollari entro la fine dell’anno in corso.

Nei prossimi anni però questa cifra è destinata a crescere e i ricercatori si attendono un incremento degli investimenti pari al 144% entro il 2028 a 23 miliardi di dollari.

A livello regionale, l’America Latina vedrà aumentare la spesa in soluzioni smart city del 285% entro i prossimi cinque anni, contro il 115% del Nord America.

Al centro delle smart city la gestione dell’energia

Tutti gli obiettivi di decarbonizzazione fissati non solo nelle due Americhe, ma anche dall’Unione europea, in Asia e in altre parti del mondo, passano come anticipato per l’efficienza energetica, l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili, il taglio delle emissioni inquinanti e l’avvio delle transizioni energetiche ed ecologiche, ma anche per lo sviluppo e l’impiego di nuove soluzioni di sostenibilità urbana.

Grazie ai progetti smart city in fase di lancio ed implementazione in tutto il mondo, infatti, sarà possibile ottenere risparmi attorno ai 249 miliardi di dollari entro il 2028.