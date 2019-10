Restyling, nuovi contenuti e servizi pensati per migliorare l’esperienza online degli appassionati di sport nel nostro Paese, è online la versione avanzata di www.skysport.it, la piattaforma sviluppata da Sky Italia per informarsi sui grandi campioni di ogni disciplina e vedere contenuti audiovisivi ad alta qualità da qualsiasi device.

Più di 3000 video al mese, gli highlights della Serie A, della Champions League, dell’Europa League, ma anche di altri tornei come la Premier League, la Liga e la Bundesliga, o altre discipline sportive come Formula Uno, MotoGP e NBA.

Gli stessi canali per la navigazione del sito sono stati ideati e realizzati a partire dalle esigenze dell’utente di rete, dalle sue curiosità e passioni, decidendo che notizie, foto e video devono essere affiancati sempre da sport data, i dati diretti come risultati, calendari, classifiche, leader squadre o migliori individualità.

Ad esempio, per costruire la nuova idea di fotogallery, è stato deciso di cambiare il tradizionale verso orizzontale della fruizione per abbracciare uno scorrimento verticale, tipico delle user experience dei più popolari social network.

Altro elemento di novità è il liveblog che, data sport compresi, propone un design immediato e chiaro, che consentirà di arricchire l’esperienza utente, con approfondimenti di qualità.

Skysport.it, fanno sapere da Sky Italia, è il primo sito sportivo nel nostro Paese a utilizzare l’intelligenza artificiale nel racconto degli eventi sportivi.

L’intera home page è piena di video e immagini, con titoli molto evidenti e percorsi molto facili da individuare. In alto a sinistra c’è la tendina che ci consente di raggiungere gli argomenti di nostro interesse, dal calcio all’NBA, dalla Formula Uno al MotoGP, con decine di altri canali contenuti nell’area “Tutte le sezioni”, divisi in atletica, calcio femminile, basket, calciomercato, golf, fantacalcio, atletica, qualificazioni a grandi manifestazioni internazionali e molto altro ancora.

Per le notizie in “Primo piano”, c’è l’apposita area di navigazione nella parte centrale della home page, con accanto “I più letti”, mentre scendendo verso il basso scorrono le restanti finestre dedicate agli sport del momento.

I titoli del momento, invece, le notizie di attualità sportiva si trovano snocciolate in orizzontale nella parte più alta della home page, alla voce “In evidenza”.

Come spiegato fin dall’inizio, il restyling del sito ha avuto come principali obiettivi la semplificazione della navigazione, la facilità di accesso ai percorsi e il miglioramento dell’esperienza utente. I contenuti stessi sono impreziositi e resi più completi in termini di informazione al pubblico, dall’utilizzo diffuso di contenuti multimediali, specialmente video, sia dalla presenza di dati aggiornati, di numeri e performance.

Contenuti: @@@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo