Sky WiFi, rete fissa più veloce d’Italia per Ookla nel primo semestre 2022

Nei primi sei mesi del 2022, il servizio ultrabroadband di Sky primeggia con una velocità per la prima volta in Italia superiore a 100.

A poco più di due anni dal lancio, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – si è aggiudicato lo Speedtest Award™ di Ookla® come rete fissa più veloce d’Italia. Questo importante riconoscimento, assegnato dal leader mondiale nell’intelligence delle reti mobili e a banda larga, è basato sull’analisi dei dati di Speedtest Intelligence® per il primo semestre 2022.

Download più veloce

Nella classifica stilata da Ookla®, Sky Wifi ha raggiunto, per la prima volta in Italia uno Speed Score™ di 100 – per l’esattezza 100,48 – staccando così di ben 18 punti il secondo classificato e di quasi 22 punti il terzo. Ookla® ha inoltre rilevato che Sky Wifi ha registrato le più elevate velocità di download (445 Mbps) e di upload (280 Mbps), posizionandosi al 1° posto in entrambe le classifiche.

Il report completo, pubblicato oggi da Ookla®, è disponibile al seguente indirizzo: https://www.speedtest.net/awards/italy/2022?award_type=isp&time_period=q1-q2

Disponibile in 3.300 comuni

Lo Speedtest Award™ di Ookla® è solo l’ultimo dei premi ricevuti quest’anno da Sky Wifi, dopo essere stato eletto Prodotto dell’Anno 2022 nella categoria servizi telecomunicazioni, risultato primo tra i servizi broadband consigliati da Altroconsumo e premiato in Italia connessione per la casa con il miglior rapporto qualità prezzo per il secondo anno di fila dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.

La copertura di Sky Wifi sul territorio italiano continua a crescere e oggi la rete fissa più veloce d’Italia è disponibile in oltre 3.300 comuni italiani.

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, commenta: “È stato un anno di grandi successi per Sky Wifi e questo riconoscimento di Ookla, ottenuto con uno Speed Score mai registrato prima in Italia, conferma quanto sia eccellente la qualità del nostro servizio ultrabroadband. Le famiglie hanno sempre più bisogno di connessioni performanti per vivere al meglio l’intrattenimento via streaming o la vita lavorativa da remoto e Sky Wifi offre loro proprio questo: il massimo della velocità e il miglior rapporto qualità-prezzo“.

Doug Suttles, CEO di Ookla, afferma: “Gli Speedtest Awards, assegnati da Ookla, sono riservati a una ristretta selezione di operatori di rete che si sono distinti con prestazioni e copertura Internet eccezionali all’interno di un mercato. È un piacere per noi consegnare a Sky il premio per la rete fissa più veloce d’Italia. Questo riconoscimento testimonia la loro straordinaria performance nel primo semestre 2022, sulla base delle rigorose analisi di Ookla dei test effettuati dai consumatori con Speedtest”.