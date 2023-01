Sky, un milione di spettatori medi nei sette giorni per “Beata te”

Ottimi ascolti per “BEATA TE”, la commedia Sky Original diretta da Paola Randi con protagonista Serena Rossi e con Fabio Balsamo, che nei sette giorni ha totalizzato su Sky un milione di spettatori medi complessivi (994 mila) più che raddoppiando i numeri d’esordio e risultando il film più visto su Sky nei sette giorni nel 2022 e il film Sky Original più visto del 2022, nonché il terzo più visto di sempre.

Il titolo che ha esordito il giorno di Natale su Sky affronta con toni leggeri, ma non banali, il delicato tema della maternità e della libera scelta. Il film, prodotto per Sky da Cinemaundici e Vision Distribution, è prodottoda Olivia Musini, la sceneggiatura è di Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi ed è tratto dall’opera teatrale “Farsi Fuori” di Luisa Merloni. Nel cast anche Paola Tiziana Cruciani, Gianni Ferreri, Valentina Correani, Elisa Di Eusanio, Corrado Fortuna, Emiliano Masala, Alessandro Riceci e con la piccola Caterina Bernardi.

Sinossi

Marta (Serena Rossi) è una regista di teatro, single e tutto sommato soddisfatta della sua vita, a un passo dal debutto del suo Amleto. Al suo 40esimo compleanno riceve una visita inaspettata: l’Arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo), che vorrebbe annunciarle la nascita di un figlio. Ma Marta non è sicura di volere un figlio “in dono” e chiede tempo per pensarci. Preso alla sprovvista da questa richiesta, costretto a fermarsi sulla Terra più del previsto, Gabriele si trasferirà a casa sua e le starà accanto per le due settimane che a Marta serviranno per capire cosa vuole per sé stessa e per essere felice.

“BEATA TE” è un film Sky Original, disponibile in esclusiva on demand su Sky e in streaming solo su NOW