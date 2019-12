L’anno che verrà”, pubblicazione giunta alla sesta edizione (dal debutto nel 2014), si pone lo stesso obiettivo: dare agli abbonati di Good Morning Italia, agli utenti di Sky TG24, e a tutto il pubblico, dei contenuti essenziali per capire l’anno che sta per iniziare.

Un libro per scoprire il 2020, i temi chiave del nuovo anno, guidati dalle firme del giornalismo più esperte, dalla politica all’economia, dalle crisi mondiali alla cultura e allo sport: “L’anno che verrà – 2020”, il libro annuale prodotto da Good Morning Italia, con media partner Sky TG24, è stato presentato oggi negli studi Sky di Milano dal founder di Good Morning Italia, Beniamino Pagliaro, e dal direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis, alla presenza di alcuni dei 46 autori del volume.

La formula scelta da Good Morning Italia è semplice: il daily briefing sveglia ogni mattina dell’anno oltre ventimila abbonati con le informazioni essenziali per affrontare la giornata. “L’anno che verrà”, pubblicazione giunta alla sesta edizione (dal debutto nel 2014), si pone lo stesso obiettivo: dare agli abbonati di Good Morning Italia, agli utenti di Sky TG24, e a tutto il pubblico, dei contenuti essenziali per capire l’anno che sta per iniziare.

L’ebook

Il libro è disponibile gratuitamente online in versione digitale all’indirizzo web http://bit.ly/goodmorningitalia-2020 e può contare su alcune delle migliori firme del giornalismo italiano: ogni autore è stato chiamato a scrivere di ciò che meglio conosce. Direttori, editorialisti, corrispondenti o commentatori raccontano il 2020 attraverso dei testi brevi ma fondamentali per comprendere i passaggi decisivi del nuovo anno.

L’edizione 2020 de “L’anno che verrà” cresce rispetto alle passate edizioni, grazie ai partner del progetto: Eni, illy, Amplifon, Amazon.it (Main Partner), Fincantieri (Gold Partner) e in particolare grazie alla media partnership con Sky TG24. La testata all news, che da sempre informa su tutti i più grandi eventi italiani e internazionali e che punta sempre più sul racconto dei grandi temi del nostro presente, proporrà in onda i contenuti del libro all’interno dei propri programmi di approfondimento, con interviste ad alcuni degli autori, e attraverso dei video contributi delle firme del libro, disponibili sul canale e sul sito web skytg24.it, per anticipare i temi chiave del 2020.

“L’idea da cui è nata Good Morning Italia è essere utile agli abbonati ogni mattina. Questo libro espande il modello per provare a capire il nuovo anno, grazie agli autori di tutte le testate e ai nostri partner. La collaborazione con Sky TG24, un punto di riferimento per l’informazione di qualità, consente di diffondere ancora di più i contenuti del libro“, ha affermato Beniamino Pagliaro.

“Sono molto contento per la partnership di Sky TG24 con Good Morning Italia – afferma Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24 -. La nostra testata è da sempre attenta a raccontare l’attualità e portare in tv i contenuti e le firme del libro “2020, l’anno che verrà” va sicuramente in questa direzione. Fare informazione vuol dire anche raccontare e anticipare il futuro e seguire i cambiamenti nella loro evoluzione ancora prima che diventino notizie. Per questo abbiamo dato vita a questa partnership, che proseguirà anche nei prossimi anni, per raccontare l’anno che ci aspetta dal punto di vista della politica, dell’economia e della società e capire meglio il mondo che ci circonda e quello che ci aspetta”.

Gli autori de “L’anno che verrà”

Gli autori del libro sono: Chiara Alessi, Giovanni Ansaldo (Internazionale), Jacopo Barigazzi (Politico.eu), Francesco Bei (La Stampa), Mattia Bernardo Bagnoli (Agenzia Ansa), Giulia Blasi, Annalisa Camilli (Internazionale), Alessia Cerantola, Paolo Condò (Sky Sport, Gazzetta dello Sport), Luca Corsolini, Marco Cremonesi (Corriere della Sera), Giuseppe De Bellis (Sky TG24), Luca De Biase (Il Sole 24 Ore), Dario Di Vico (Corriere della Sera), Antonio Funiciello, Anais Ginori (Repubblica), Francesco Giavazzi, Ferdinando Giugliano (Bloomberg), Antonello Guerrera (Repubblica), Alberto Infelise (La Stampa), Anna Irrera (Reuters), Marina Lalovic (Radio3 Rai), Federico Larsen, Matteo Marini, Francesca Marino, Angela Mauro (Huffington Post), Viviana Mazza (Corriere della Sera), Clara Mazzoleni (Rivista Studio), Maurizio Molinari (La Stampa), Daniele Moretti (Sky TG24), Alberto Mingardi, Francesco Olivo (La Stampa), Lorenzo Pregliasco (YouTrend), Massimo Russo, Pietro Salvatori (Huffington Post), Filippo Santelli (Repubblica), Omar Schillaci (Sky TG24), Beppe Severgnini (Corriere della Sera), Lorenzo Simoncelli, Giordano Stabile (La Stampa), Paolo Valentino (Corriere della Sera), Giorgio Zanchini (Rai) e Beniamino Pagliaro.