Due giorni di incontri, dibattiti, panel, interviste, con ospiti italiani ed internazionali dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo. Sky TG24 Live In Venezia, il format del canale di news che portal’informazione nelle piazze e nelle città italiane per creare confronto e dibattito sul territorio, prenderà il via dalla città lagunare venerdì 3 giugno 2022 dalle 13.30 alle 21.00, per proseguire sabato 4 dalle 9.00 alle 13.00. L’evento, trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24, è realizzato con la collaborazione del Comune di Venezia, per una due giorni di appuntamenti nel cuore della città: Il fulcro degli incontri sarà Palazzo Ca’ Vendramin Calergi, luogo simbolo della Città che presenta una delle più rappresentative facciate del Rinascimento veneziano, dove Sky TG24 allestirà il proprio studio e da dove il pubblico, composto in parte da studenti universitari e di alcuni licei locali, potrà partecipare in presenza.

Il tema scelto per questo quinto appuntamento è “Il racconto del presente – Relazioni”, ovvero il sistema di rapporti che definisce la nostra società e sottende a tutti gli avvenimenti che stanno scandendo l’agenda di tutti i grandi Paesi, dalla guerra alla politica, dall’economia alla sostenibilità, alla cultura. L’obiettivo del canale diretto da Giuseppe De Bellis è spiegare e immaginare soluzioni possibili per tutte le grandi sfide che, come mai era successo prima, hanno posto l’umanità intera davanti all’urgenza di trovare vie comuni.

Fra i nomi nazionali e internazionali presenti, il ministro degli Affari Esteri ucraino Dmytro Kuleba, le ministre Mariastella Gelmini e Fabiana Dadone, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, Maurizio Landini, segretario generale della CIGL, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e ancora: Andrea Grignolio, Andrew Morton, Fabrizio Negri, Lorenzo Rossi, Davide Tabarelli, Fabio Tamburini, Elena Verdolini. L’artista e attivista Ai Weiwei e Stella Moris, avvocatessa e moglie di Julian Assange.

Con loro, i già annunciati Roberto Andò, regista; Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia; Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia; Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione; Carlo Calenda, segretario di Azione; Valerio Catoia, atleta paralimpico e testimonial per la campagna nazionale contro il cyberbullismo; il Commissario CapoMarco Valerio Cervellini, responsabile delle relazioni esterne, comunicazione e campagne educative della Polizia di Stato; l’intellettuale e linguista Noam Chomsky; Oscar Farinetti, imprenditore e fondatore di Eataly e Green Pea; il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri e già presidente del Comitato militare dell’Unione Europea; l’avvocatessa e scrittrice Simonetta Agnello Hornby; Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno; Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di Strategia presso la SDA Bocconi School of Management; la scrittrice Dacia Maraini; Dario Nardella, sindaco di Firenze; l’ambasciatore Stefano Pontecorvo; Olga Rudenko, direttrice del Kyiv Indipendent; l’economista Jeffrey Sachs; Matteo Salvini, segretario della Lega; la sociologa Chiara Saraceno; il velista Giovanni Soldini; Ana Luiza Thompson-Flores, direttrice dell’UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe; Peter Thomson, inviato speciale delle Nazioni Unite per l’Oceano.

Fra gli altri interventi, sono previsti quelli di Marco Capone, G.M. Lego Italia; Giuseppe Collino, Managing Director e Partner BCG; Barbara Marocchi, Head of Institutional Sales CrescItalia; Fabrizio Negri, A.D. Cerved Rating Agency; Lorenzo Rossi, A.D. Movyon; Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia

Il venerdì inoltre, alle 21.00, sarà possibile assistere a due incontri fra parole e musica con Carmen Consoli e Mannarino.

Oltre alla collaborazione del Comune di Venezia, l’evento è organizzato grazie alla partnership del Salone Nautico di Venezia, Ansaldo Energia, Autostrade per l’Italia, BCG (Boston Consulting Group), Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, CrescItalia, Ferrovie dello Stato Italiane, Free to X, Lego, Jaguar Land Rover, Pirelli. Partner tecnico, Cortina Express

QUI IL PROGRAMMA CON TUTTI GLI OSPITI DI SKY TG24 LIVE IN VENEZIA – “IL RACCONTO DEL PRESENTE – RELAZIONI”

VENERDÌ 3 GIUGNO

Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia

Dmytro Kuleba, Ministro degli Affari Esteri ucraino

Olga Rudenko, Direttrice del Kyiv Indipendent

Generale Claudio Graziano, Presidente di Fincantieri e già presidente del Comitato militare dell’Unione Europea

Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione

Dario Nardella, Sindaco di Firenze

Luciana Lamorgese, Ministra dell’Interno

Fabiana Dadone, Ministra per le Politiche Giovanili

Tiziana Lippiello, Rettrice dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

Chiara Saraceno, Sociologa

Marco Capone, General manager di LEGO Italia

Barbara Marocchi, Head of Institutional Sales di CrescItalia

Fabrizio Negri, AD di Cerved Rating Agency

Carlo Alberto Carnevale Maffè, Docente di Strategia presso la SDA Bocconi School of Management

Matteo Renzi, Leader di Italia Viva

Mariastella Gelmini, Ministra per gli Affari regionali e le Autonomie

Maurizio Landini, Segretario generale della CIGL

Jeffrey Sachs, Economista

Oscar Farinetti, Imprenditore e fondatore di Eataly e Green Pea

Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore

Matteo Salvini, Segretario della Lega

Franco Gabrielli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

Stefano Pontecorvo, Ambasciatore

Stella Moris, Avvocatessa e moglie di Julian Assange

Andrew Morton, Giornalista e scrittore

Carmen Consoli, Cantautrice

Mannarino, Cantautore

SABATO 4 GIUGNO

Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia

Valerio Catoia, Atleta paralimpico e testimonial per la campagna nazionale contro il cyberbullismo

Marco Valerio Cervellini, Responsabile delle relazioni esterne, comunicazione e campagne educative della Polizia di Stato

Carlo Calenda, Segretario di Azione

Peter Thomson, Inviato speciale delle Nazioni Unite per l’Oceano

Ana Luiza Thompson-Flores, Direttrice dell’UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe

Giovanni Soldini, Velista

Lorenzo Rossi, Amministratore delegato di MOVYON

Marco Santucci, CEO di Jaguar Land Rover Italia

Giuseppe Collino, Managing Director e Partner BCG

Carlo Bagnoli, Docente di Innovazione strategica all’Università Ca’ Foscari di Venezia

Simonetta Agnello-Hornby, Avvocatessa e scrittrice

Roberto Andò, Regista

Dacia Maraini, Scrittrice

Davide Tabarelli, Fondatore e presidente di NE – Nomisma Energia

Elena Verdolini, Economista dei cambiamenti climatici

Silvio Gualdi, Senior scientist al Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici

Franco Locatelli, Presidente del Consiglio superiore di sanità

Andrea Grignolio, Docente di Storia della medicina all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano

Ai Weiwei, Artista e attivista