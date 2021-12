Sky TG24 Live In Courmayeur – Next Generation (3-4 dicembre)

In apertura della diretta saranno presentati i risultati di un sondaggio Quorum Youtrend per SKY TG24 sulle priorità dei giovani italiani. L’evento prenderà il via venerdì 3 dicembre 2021 dalle 14.00 alle 21.30 e poi proseguirà sabato 4 dalle 9 alle 19. L’evento, trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24.

NEXT GENERATION

Due giorni di incontri, dibattiti, panel, interviste, con settanta ospiti italiani ed internazionali dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo. Sono i numeri di Sky TG24 Live In Courmayeur, il format del canale di news che portal’informazione nelle piazze e nelle città italiane per creare confronto e dibattito sul territorio. L’evento prenderà il via venerdì 3 dicembre 2021 dalle 14.00 alle 21.30 e poi proseguirà sabato 4 dalle 9 alle 19. L’evento, trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24, è realizzato in collaborazione con il Comune di Courmayeur, che ha messo a disposizione alcuni tra i luoghi più suggestivi della cittadina valdostana come il comprensorio sciistico del Monte Bianco, le piazze Jardin de l’Ange e Abbé Henry e, come cuore dell’evento, il cinema di Courmayeur, e in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, per lanciare l’iniziativa “2022 Anno europeo dei Giovani”, fortemente voluto dalla Presidente Ursula von der Leyen.

Il tema sarà infatti la “Next Generation”: si parlerà delle sfide che attendono il nostro Paese, tra cui il piano Next Generation Eu, con un’attenzione particolare al futuro che attende i nostri giovani. Si parlerà di nuove generazioni con le nuove generazioni, con gli studenti della valle e di tutta la Regione che potranno assistere agli incontri e confrontarsi con gli ospiti dell’evento.

Ai molti nomi italiani ed internazionali già annunciati, si aggiungono personalità come Liliana Segre e Paola Severino, Franco Locatelli, Giuseppe Conte, Alessandra Todde, Pierpaolo Bombardieri. L’atleta paralimpica Bebe Vio e il regista Gabriele Muccino. E Ancora: Ahmad Wali Massoud, Adama Sanneh, Andrew Bernstein, Davide Livermore. Federico Acquaroli, Roberto Dipiazza, Dario Nardella e Roberto Rota. Oscar Farinetti, Marirosa Iannelli, Beatrice Venezi. Rosaria Fausta Romano e Ivano Vacondio.

Con loro tutti gli ospiti già annunciati: la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, che dedicherà alla manifestazione un saluto istituzionale, e ancora i ministri Patrizio Bianchi, Elena Bonetti, Mara Carfagna, Fabiana Dadone, Luigi Di Maio, Enrico Giovannini, Cristina Messa e un’intervista a Luciana Lamorgese. Frans Timmermans e Antonio Parenti, Kira Marie Peter-Hansen e Svetlana Tikhanovskaya, Michele Emiliano, Stefano Lo Russo, Gaetano Manfredi, Roberto Occhiuto, Giovanni Toti, Paolo Cirino Pomicino ed Elly Schlein. Il presidente di Aifa Giorgio Palù. E ancora, Carlo Bonomi e Paolo Savona, gli esponenti del mondo dell’impresa Pyria Burci, Salvatore Castiglione, Federico Garcea, Fabrizio Gavelli, Andrea Malacrida, Chris Richmond, Francesco Starace, Roberto Tomasi. Filomena Lamberti, Pietro Turano e Carlotta Vagnoli. Giovanni Mori e Martina Comparelli. Nadeesha Uyangoda e Kibra Sebhat. E ancora l’astronauta Paolo Nespoli, il fumettista Zerocalcare, il CEO della Thomson Reuters Foundation Antonio Zappulla e l’editorialista Ferruccio De Bortoli. Per lo sport e l’arte le campionesse paralimpiche Martina Caironi, Monica Contrafatto, Ambra Sabatini, i primi ballerini della Scala di Milano Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni, la stilista Stella Jean, il duo Coma_Cose.

In apertura dell’evento, Sky TG24 diffonderà anche i risultati di una ricerca a cura dell’istituto Quorum/Youtrend, per indagare quali siano le priorità dei giovani italiani, quanto si sentano o meno valorizzati e in quali ambiti in caso vorrebbero esserlo di più, quali siano gli ostacoli da rimuovere e quanta fiducia ripongano nel futuro. Un modo per dare loro voce e capire più a fondo quali siano le loro vere esigenze e quale sia il mondo che vorrebbero ricevere.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DUE GIORNI

Si parte venerdì 3 dicembre alle 14, con l’introduzione del direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis e la presentazione dei risultati del sondaggio. Poi un colloquio con la schermitrice Bebe Vio e l’Associazione art4sport. A seguire un saluto istituzionale della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Alle 14.15 un’intervista con Kira Marie Peter-Hansen, vicepresidente del gruppo dei Verdi e, con i suoi 23 anni, Europarlamentare più giovane. Alle 14.30 il presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Franco Locatelli, si confronterà con gli studenti della Valle d’Aosta sulle sfide della pandemia. Alle 15 ci sarà un’intervista al ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, poi, a seguire, alle 15.20, l’ex ministro Paolo Cirino Pomicino, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein e il giornalista Ferruccio De Bortoli si confronteranno sull’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Alle 16 un dibattito sul futuro delle città con i sindaci neoeletti Stefano Lo Russo (Torino), Gaetano Manfredi (Napoli) e Roberto Dipiazza (Trieste). Presenti anche Dario Nardella (Firenze) e Roberto Rota (Courmayeur). Alle 16.45 un colloquio con il fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare. Alle 17 una riflessione sul mondo del lavoro, con particolare attenzione a quello giovanile e femminile, con Andrea Malacrida, amministratore delegato di Adecco Group Italia. Alle 17.15 spazio all’economia con il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e il viceministro dello Sviluppo economico Alessandra Todde. Alle 18 si torna a parlare degli sviluppi futuri della pandemia di Covid-19 con i governatori Francesco Acquaroli (presidente della Regione Marche), Michele Emiliano (presidente della Regione Puglia), Giovanni Toti (presidente della Regione Liguria) e Roberto Occhiuto (presidente della Regione Calabria). Alle 19 focus sulle sfide future dell’Unione Europea e il ruolo che possono avere i giovani. Interverranno il rappresentante della Commissione Europea in Italia, Antonio Parenti, e il ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. Alle 19.30 un’intervista con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, quindi alle 19.45 interverranno Svetlana Tikhanovskaya, capo dell’opposizione bielorussa che combatte il regime di Alexander Lukashenko, e Ahmad Wali Massoud, presidente della Massoud Foundation ed ex ambasciatore afghano nel Regno Unito. Alle 20.30 intervista all’ex presidente del Consiglio e leader del M5S Giuseppe Conte. Chiuderanno la giornata un colloquio con la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, alle 21, e un’intervista al regista Gabriele Muccino alle 21.15.

Sabato 4 dicembre l’evento riprende alle 9.00 per parlare di clima con un intervento del vicepresidente della Commissione Europea e responsabile per il Green Deal Frans Timmermans, un dibattito con i portavoce di Fridays for Future Italia Martina Comparelli e Giovanni Mori e Marirosa Iannelli, coordinatrice Clima e Advocacy di Italian Climate Network. A seguire alle 9.45 un colloquio con l’amministratore delegato di Enel Francesco Starace. Alle 10 un’intervista al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, mentre alle 10.30 seguirà un colloquio con il ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa. Alle 11 si parla di imprese solidali e inclusive con Pyria Burci, CEO di Powercoders International, Federico Garcea, fondatore e CEO di Treedom, e Chris Richmond, fondatore e CEO di Mygrants. Interverrà anche Oscar Farinetti, imprenditore e fondatore di Eataly. Alle 11.30 un approfondimento sulle criptovalute con il presidente di Consob Paolo Savona, mentre alle 11.45 la senatrice a vita Liliana Segre e l’ex ministro Paola Severino si confronteranno sui temi dell’odio, dell’intolleranza e del razzismo. Alle 12.30 il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, il capo dipartimento per l’Energia e il Clima del MiTe Rosaria Fausta Romano e l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi parleranno del futuro della mobilità sostenibile. Alle 13.30 le prossime sfide dello spazio saranno al centro di un colloquio con Paolo Nespoli, mentre alle 14 saranno protagoniste le campionesse dell’atletica azzurra, trionfatrici alle Paralimpiadi di Tokyo: Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto. Alle 14:30 un dibattito sul cibo prodotto in modo sostenibile con i vertici di Danone Company Italia e Grecia, l’amministratore delegato Fabrizio Gavelli e il Corporate Affairs director Salvatore Castiglione, e con il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio. Alle 15 si parlerà di coming out, per capire perché sia una scelta che incute ancora così timore di subire condanne sociali, con Antonio Zappulla, CEO di Thomson Reuters Foundation, e Pietro Turano, attore e attivista per i diritti LGBTQ+. Alle 15:30 dialogo con i primi ballerini del Teatro alla Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, interverrà anche Davide Livermore, regista e scenografo.

Alle 16 “Basta”, la campagna di Sky TG24 contro i femminicidi sarà lo spunto per parlare di violenza sulle donne, con un intervento del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e a seguire un talk con il ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, Filomena Lamberti, autrice del libro “Un’altra vita”, e Carlotta Vagnoli, scrittrice.

Alle 16:30 torna al centro la pandemia, con il commento ai dati del bollettino sui casi di coronavirus e un’intervista a Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, mentre alle 17:25 si parlerà dell’impatto di Black Lives Matter in Italia e delle sfide dei giovani afro-discendenti, con la stilista Stella Jean, la giornalista e scrittrice Nadeesha Uyangoda, Adama Sanneh, co-fondatore e amministratore delegato di Moleskine Foundation e la giornalista Kibra Sebhat. A seguire alle 17:50 un colloquio con Andrew Bernstein, fotografo dei Los Angeles Lakers e collaboratore ventennale di Kobe Bryant

Alle 18:00 spazio al Welcome Winter, la cerimonia che saluta l’arrivo dell’inverno di Courmayeur Mont Blanc, con la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero di Natale della città. Dopo questo spettacolo, alle 18.30 una performance dal vivo dei Coma_Cose al Jardin de l’Ange chiuderà questa terza edizione di Live In.

PALINSESTO SKY TG24 – LIVE IN COURMAYEUR

VENERDÌ 3 DICEMBRE

14.00 – Introduzione del direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis e presentazione del sondaggio Quorum/Youtrend per Sky TG24. A seguire conversazione con Bebe Vio e saluto istituzionale di Ursula von der Leyen

14:15 – Colloquio con Kira Marie Peter-Hansen

14:30 – Intervista a Franco Locatelli, che si confronterà con gli studenti della valle d’Aosta

15:00 – Intervista a Mara Carfagna

15:20 – Dibattito sul Quirinale con Paolo Cirino Pomicino, Elly Schlein e Ferruccio De Bortoli

16:00 – Nuove città, con Stefano Lo Russo, Gaetano Manfredi, Roberto Dipiazza, Dario Nardella, Roberto Rota.

16:45 – Intervista a Zerocalcare

17:00 – Panel su lavoro giovanile e femminile con Andrea Malacrida

17:15 – Talk economico con Alessandra Todde, Carlo Bonomi e Pierpaolo Bombardieri

18:00 – Gli sviluppi futuri della pandemia, con Francesco Acquaroli, Michele Emiliano, Giovanni Toti e Roberto Occhiuto

19:00 – La giovane Europa – interventi di Antonio Parenti e Fabiana Dadone

19:30 – Intervista a Luigi Di Maio

19:45 – Colloquio con Svetlana Tikhanovskaya e Ahmad Wali Massoud

20:00 – Telegiornale in diretta dal Courmayeur Cinema

20:30 – Intervista a Giuseppe Conte

21:00 – Intervista a Beatrice Venezi

21.15 – Intervista a Gabriele Muccino

SABATO 4 DICEMBRE

09:00 – Panel sul clima, con un intervento di Frans Timmermans e il dibattito con Martina Comparelli, Giovanni Mori e Marirosa Iannelli. Segue un colloquio con Francesco Starace

10:00 – Intervista a Patrizio Bianchi

10:30 – Intervista a Maria Cristina Messa

11:00 – Imprese solidali e inclusive, con Pyria Burci, Federico Garcea e Chris Richmond. Interviene Oscar Farinetti.

11:30 – Criptovalute – dibattito con Paolo Savona

11:45 – Senza odio – Incontro con Liliana Segre e Paola Severino

12:30 – Mobilità sostenibile – Panel con Enrico Giovannini, Rosaria Fausta Romano e Roberto Tomasi

13:00 – Telegiornale in diretta dal Courmayeur Cinema

13:30 – Intervista a Paolo Nespoli

14:00 – Talk con le atlete paralimpiche Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto

14:30 – Cibo sostenibile, con Fabrizio Gavelli, Salvatore Castiglione e Ivano Vacondio

15:00 – Coming Out 2021, talk con Antonio Zappulla e Pietro Turano

15:30 – Intervista ai primi ballerini del Teatro alla Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. Interviene Davide Livermore

16:00 – Femminicidi – Intervento di Luciana Lamorgese, talk con Elena Bonetti, Filomena Lamberti e Carlotta Vagnoli

16:30 – Intervista a Giorgio Palù

17:00 – Telegiornale in diretta dal Courmayeur Cinema

17:25 – Next Generation Italy – con Stella Jean, Nadeesha Uyangoda, Adama Sanneh e Kibra Sebhat.

17:50 – Colloquio con Andrew Bernstein

18:00 – Accensione dell’albero di Natale

18:30 – Performance live dei Coma_Cose