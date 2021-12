Sky Studios Italia e Germania, Nils Hartmann senior vice president

Nils Hartmann nominato Senior Vice President di Sky Studios in Italia e Germania. Nel suo nuovo ruolo di gruppo, Hartmann avrà la responsabilità di tutti i contenuti scripted nei due Paesi.

Nils Hartmann, che ha guidato le produzioni originali di Sky Italia dalle origini, è stato nominato Senior Vice President di Sky Studios in Italia e Germania, a diretto riporto di Jane Millichip, Chief Content Officer di Sky Studios. Nel suo nuovo ruolo di gruppo, Hartmann avrà quindi la responsabilità di tutti i contenuti scripted nei due Paesi.

Nils Hartmann ha contribuito in modo decisivo al successo, anche a livello internazionale, di serie come Gomorra, Romanzo Criminale, Young Pope e Diavoli. È stato inoltre il produttore esecutivo di show come X Factor e Masterchef.

Grazie alla sua profonda conoscenza dell’industria creativa europea, Hartmann è una figura chiave nello sviluppo della strategia di crescita di Sky Studios e, sotto la sua guida, i team degli Sky Original scripted in Italia e Germania uniranno il loro talento per creare nuove storie uniche, capaci di appassionare milioni di spettatori in molti Paesi.

A seguito della nomina di Nils Hartmann, Sonia Rovai, assume la responsabilità dei contenuti Sky Originals scripted che saranno prodotti in Italia, riportando a Nils Hartmann e funzionalmente ad Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. Francesca De Martini assume invece la responsabilità degli Sky Originals di intrattenimento italiani, come Masterchef, Italia’s Got Talent ePechino Express, riportando direttamente a Antonella d’Errico.