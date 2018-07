Sky Sport si rifà il look con 8 canali tematici

Sky Sport si rinnova: nuovo look e nuovi canali anche in 4K HDR con Sky Q.

Da oggi, lunedì 2 luglio, dal 200 al 208 sfilano uno dopo l’altro nuovi canali e grandi conferme: un nuovo tg e 8 canali dedicati, ancora più completi e facili da seguire, grazie alla forte identificazione con le discipline che trasmettono. Sul 200 si accende un nuovo Sky Sport 24, che per celebrare il decimo compleanno cambia veste grafica ma resta il punto di riferimento delle notizie sportive. Al 201, poi, Sky Sport Uno, che trasmette il meglio degli eventi di Sky. E poi, Sky Sport Football (202) con il grande calcio internazionale compresa la nuova Champions League, Sky Sport Arena (203) con tennis, rugby, basket internazionale e molto altro, Sky Sport Golf (204), Sky Sport NBA (205), i motori su Sky Sport F1 (206) e Sky Sport MotoGP (207), oltre a Sky Sport Serie A (208), per la prima volta un canale dedicato al nostro campionato.

I canali sono tutti in Super HD, per una qualità di visione oltre l’Alta Definizione e per un’esperienza ancora più coinvolgente. Inoltre sono visibili via satellite e via fibra, con Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A anche sul digitale terrestre.

CANALE 200: dieci anni di news sempre accese

Sempre acceso sul canale 200, l’all news Sky Sport 24 in occasione del suo decimo anno cambia veste. Si rinnova infatti lo studio, ancora più tecnologico, mantenendo la credibilità e l’autorevolezza delle notizie, che hanno reso da sempre il tg sportivo di Sky un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport in Italia, anche attraverso l’integrazione continua con l’informazione digitale di skysport.it e dell’App di Sky Sport. Sky Sport 24 è la porta d’ingresso dell’offerta Sky Sport, un canale all news che non si limita alle notizie ma entra negli eventi, li accompagna, li approfondisce con le immagini da tutto il mondo, un format unico per ricchezza e varietà di contenuti.

CANALE 201: il meglio dello sport di Sky

Anche Sky Sport Uno mantiene la sua collocazione originale al canale 201, diventando però il canale vetrina dei principali eventi sportivi di Sky Sport. Una programmazione incentrata su tutti gli eventi imperdibili del momento, dalle grandi sfide di calcio (per ogni turno, anche una partita di Serie A), ai più importanti appuntamenti di motori, tennis e molto altro ancora. Sarà il canale principale delle grandi storie di Sky Sport, il racconto che contraddistingue la linea editoriale dei nostri canali (Federico Buffa Racconta, L’Uomo della Domenica di Giorgio Porrà, Mister Condò, Storie di Matteo Marani).

CANALE 202: dove il grande calcio regala emozioni

Il calcio internazionale si conferma un punto di forza dell’offerta sportiva di Sky, con un palinsesto interamente dedicato sul canale 202, da vivere anche in 4K HDR con Sky Q. Nasce il nuovo Sky Sport Football, con la visione di tutta la nuova UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la Premier League, con le dirette, gli studi, gli approfondimenti e l’archivio per raccontare la storia di queste grandi competizioni.

CANALE 203: tennis, rugby, basket internazionale e molto altro ancora

Un’altra importante novità è rappresentata da Sky Sport Arena, che sul canale 203 trasmette alcuni top events dello sport mondiale, diventando il canale di riferimento per tutti gli altri sport. A partire dal tennis, con il torneo di Wimbledon (da oggi al 15 luglio), senza dimenticare gli ATP Masters 1000 e le ATP Finals. E poi ancora il meglio della palla ovale, con il Super Rugby, il Rugby Championship e tanti Test Match internazionali con protagonisti anche gli All Blacks della Nuova Zelanda. E ancora, gli impegni delle Nazionali di basket con i match di qualificazione alla FIBA World Cup 2019 maschile e quelli dei Mondiali femminili, l’Indycar Series e i principali appuntamenti con il wrestling WWE.

CANALE 204: la casa del golf

Sul 204 si accende Sky Sport Golf, un canale interamente dedicato a questo affascinante sport. Sette giorni su sette, 24 ore su 24, con tanti eventi live per tutti gli appassionati. Per chi ama il golf, un vero e proprio paradiso, il posto giusto dove il golf è di casa: dallo European Tour, al PGA Tour, fino all’attesa Ryder Cup 2018, passando per l’Open Championship di luglio e il PGA Championship di agosto.

CANALE 205: il basket più bello del mondo

Dai parquet degli Stati Uniti, le giocate spettacolari della pallacanestro americana: sul 205 la novità di Sky Sport NBA. Una copertura in vero e proprio stile USA: la NBA su Sky come la vedono gli americani con l’aggiunta della programmazione originale di NBA TV, con almeno una partita live al giorno da seguire, dalla Regular Season ai Playoff, fino alle NBA Finals, oltre alla WNBA, il campionato professionistico femminile USA. Imperdibili, inoltre, gli approfondimenti di NBA Action.

CANALE 206: tutto il Mondiale di F1 in diretta esclusiva

Sky conferma la passione totale per la Formula 1, di cui detiene i diritti di trasmissione fino al 2020. Sky Sport F1 si sposta sul canale 206 per raccontare tutte le emozioni del Mondiale, dalle prove libere alle gare, sempre in diretta (anche in 4K HDR con Sky Q), oltre agli approfondimenti e alle rubriche esclusive.

CANALE 207: il Mondiale 2018 di tutte e tre le classi

Sky è anche la tv della MotoGP, con le gare del Mondiale 2018 di tutte e tre le classi. Prove, qualifiche e tutte le gare: una copertura totale di ogni Gran Premio, dal giovedì alla domenica, senza dimenticare gli appuntamenti fissi dedicati al mondo delle moto.

CANALE 208: il calcio italiano in esclusiva

Sul 208 si accende Sky Sport Serie A: per la prima volta un canale dedicato al nostro campionato, al via dal 18 agosto. In esclusiva ben 266 partite, 7 su 10 per ogni turno di campionato, tra cui in esclusiva 16 big match su 20. E non solo: la Serie A si potrà vivere anche in 4K HDR con Sky Q. In attesa della partenza del campionato, appuntamento con le grandi amichevoli internazionali dell’International Champions Cup, in esclusiva dal 20 luglio, con in campo tutto il meglio del calcio europeo, incluse Juventus, Inter, Milan e Roma.