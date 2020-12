Sky Sport, questa sera #SkyBuffaRacconta Pelé O REI

Dopo l’ultimo turno infrasettimanale in programma oggi e domani (22 e 23 dicembre 2020), la Serie A ripartirà nel 2021 con un super gennaio ricco di calcio e di emozioni da vivere live su Sky e in streaming su NOW TV. Sky Media è la concessionaria pubblicitaria ufficiale di Sky Italia che si occupa della raccolta pubblicitaria Sky per la Serie A TIM 2020-2021.

A gennaio, infatti, saranno sei i turni di Serie A su Sky, per un totale di 42 sfide: dal 3 al 31 gennaio, dalla 15a alla 20a giornata. Da non perdere su Sky anche 2 big match, Milan-Juventus (16a giornata – 6 gennaio alle 20.45) e Inter-Juventus (18a giornata – 17 gennaio alle ore 20.45).

I prossimi top appuntamenti di Sky saranno poi: Lazio-Roma (18a giornata – 15 gennaio alle ore 20.45), Juventus-Roma (21a giornata – 6 febbraio alle ore 18), Napoli-Juventus (22a giornata – 13 febbraio alle ore 18), Inter-Lazio (22a giornata – 14 febbraio alle ore 20.45), Roma-Milan (24a giornata – 28 febbraio alle ore 20.45), Milan-Napoli (27a giornata – 14 marzo alle ore 20.45), Roma-Napoli (28a giornata – 21 marzo alle ore 20.45), Napoli-Inter (31a giornata – 18 aprile alle ore 20.45), Juventus-Milan (35a giornata – 9 maggio alle ore 20.45), Inter-Roma (36a giornata – 12 maggio alle ore 19.45), Juventus-Inter (37a giornata – 16 maggio alle ore 20.45).

Anche in questa stagione, Sky trasmette 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A (una partita anche in 4K HDR con Sky Q satellite). Inoltre, per i clienti Sky, le 3 partite a giornata di Serie A di DAZN saranno visibili su DAZN1, canale 209 di Sky, per i clienti che aderiscono all’offerta Sky-DAZN.

Oltre alla Serie A, su Sky anche la Premier League, la Bundesliga, la Scottish Premier League, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, il calcio femminile (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e la Serie C (in pay-per-view).

Tutto è come sempre raccontato da una super squadra di commentatori e giornalisti, oltre che da studi al top della tecnologia, per garantire sempre la massima qualità, nell’analisi dei contenuti – anche grazie all’esclusivo “Sky Sport Tech” – e nella spettacolarità delle immagini.

#SkyBuffaRacconta Pelé O REI

Durante le feste di Natale, ampio spazio alle produzioni originali Sky Sport, disponibili on demand anche su NOW TV per i clienti con Pass Sport.

Da non perdere gli episodi di #SkyBuffaRacconta Pelé O REI (stasera, martedì 22 dicembre, e sabato 2 gennaio), “Di Canio Premier Special – Fuori dagli schemi: Cantona e gli altri”, una puntata dedicata all’ex numero 7 del Manchester United e ad altre ex stelle del campionato inglese che, oltre al talento, hanno avuto comportamenti “fuori dagli schemi”, come George Best, Tony Adams, Paul Merson, Stan Bowles, Tony Currie, Matt Le Tissier e Paul Gascoigne, in onda a Natale alle ore 14 su Sky Sport 24. E poi la sera di Santo Stefano, alle 20.30 su Sky Sport Arena, “Io sono Sinner”, uno speciale dedicato al giovane tennista italiano. Disponibili on demand, anche “Storie di Matteo Marani – 1977, Torino di Piombo”, a “A chent’annos”, film documentario sui 100 anni del Cagliari Calcio (1920-2020), co-produzione Sky Sport e Cagliari Calcio, e “Ibrahimovic, conversazione con Massimo Ambrosini”, che vede protagonisti l’attaccante svedese del Milan e l’ex capitano rossonero.