Sky Sport presenta UEFA Euro 2024 ed Estate Italiana

Le stelle del calcio europeo giocano su Sky e in streaming su Now: dal 14 giugno al 14 luglio, nella casa dello sport di sky, al via UEFA Euro 2024. 200 ore di spettacolo puro con tutti i 51 match in diretta, 20 in esclusiva. È l’Estate Italiana di Sky Sport: Oltre 3.500 ore live, almeno un evento al giorno, con Wimbledon in esclusiva, le Olimpiadi di Parigi su Eurosport, gli Europei di atletica a Roma, l’America’s Cup, i motori non stop e tanto altro.

Scarica la presentazione Sky di UEFA Euro 2024 ed Estate Italiana

Nella Casa dello Sport di Sky è in arrivo una parata di stelle del calcio, protagoniste del grande evento continentale al via il prossimo 14 giugno in Germania: è partito il countdown per UEFA Euro 2024, il primo importante appuntamento dell’Estate Italiana di Sky Sport, che in tre mesi proporrà oltre 3.500 ore di grandi eventi live e almeno un evento al giorno.

Dopo la vittoria dell’Italia tre anni fa a Wembley, le stelle del calcio europeo tornano a giocare su Sky e in streaming su NOW, con tutti i 51 match del torneo in diretta, 20 in esclusiva. Un’avventura straordinaria al fianco della Nazionale Azzurra, minuto per minuto: è la promessa di Sky Sport, che si prepara a raccontare l’evento dell’estate con una copertura capillare dedicata alla squadra di Spalletti e all’intero torneo, il top della tecnologia e un dream team d’eccezione. Pronti tre studi dedicati, da Milano a Berlino passando per gli stadi in cui giocherà l’Italia: è proprio da qui che si snoderà il racconto di Sky in occasione delle partite degli Azzurri, con Federica Masolin padrona di casa e i grandi nomi del calcio – tra i quali Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Luca Marchegiani, Lorenzo Minotti, Fabio Capello e Alessandro Del Piero – per commentare e analizzare ogni azione insieme ai giornalisti di Sky Sport.

Dopo UEFA Euro 2024, l’Estate Italiana di Sky Sport garantirà uno spettacolo non stop: in programma tanti appuntamenti, dal tennis con Wimbledon in esclusiva, a Parigi con i Giochi Olimpici grazie ai 10 canali di Eurosport, a Roma per gli Europei di atletica e a Barcellona per l’America’s Cup – che su Sky avrà un suo canale dedicato sul 205 – senza dimenticare i motori per tutto il periodo estivo e tanto altro ancora. A tutto questo si aggiungono il ritorno di Calciomercato – L’Originale in versione on tour e le grandi Produzioni Originali Sky Sport, come il documentario sul trionfo dell’Italia a UEFA Euro 2020 scritto da Paolo Condò. Nell’estate di Sky anche il super appuntamento a Wembley del prossimo 1° giugno: la finale diUEFA Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Da settembre, poi, le emozioni delle Coppe Europee torneranno su Sky per l’intero triennio 2024/2027, con ben 185 delle 203 partite in esclusiva per ogni stagione della UEFA Champions League nel nuovo format, oltre a tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol.

Per raccontare la massima competizione europea, dopo l’estate una grande novità: il ritorno su Sky di Zvonimir Boban. Tutti gli eventi sportivi dell’Estate Italiana di Sky avranno una copertura completa anche su Sky Sport 24 e sul sito skysport.it, con aggiornamenti costanti anche sugli account ufficiali di Sky Sport, Instagram, Facebook, X, YouTube, Tik Tok e WhatsApp.

Scarica la presentazione Sky di UEFA Euro 2024 ed Estate Italiana