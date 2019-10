Sky Sport, gli eventi in onda in autunno (Il promo con Del Piero)

È on air su Sky il nuovo promo “Autunno. L’alta stagione dello sport”, che in modo ironico e coinvolgente annuncia 5 weekend di grande sport in programma su Sky nella stagione autunnale. Dal 26 ottobre al 24 novembre, infatti, tanti appuntamenti sportivi entreranno nel vivo: dai big match del calcio di Serie A maschile e femminile, della Premier League inglese e della Bundesliga tedesca al rush finale dei motori con i campionati di Formula 1 e MotoGP, dalla partenza del torneo NBA di basket agli appuntamenti con il tennis tra Masters 1000 e ATP Finals, fino alla Coppa del mondo di sci a Sölden su Eurosport.

Il promo

Impossibile perdersi un periodo così. È il messaggio lanciato dal promo, che invita a vivere fino in fondo la ricca programmazione autunnale di sport su Sky grazie al coinvolgimento di Alessandro Del Piero: il volto Sky della Champions League è protagonista della chat di WhatsApp con gli altri giornalisti e talent di Sky Sport, tra cui Paolo Di Canio, Massimo Ambrosini, Mauro Sanchini e Federica Masolin. E proprio come accade nella realtà, anche nel promo i volti Sky interagiscono a tu per tu con gli sportivi, condividendo fianco a fianco il loro mondo, ma dalla prospettiva di chi racconta le loro imprese. È così che il pilota Ducati Andrea Dovizioso risponde al messaggio di Alex insieme a Mauro Sanchini, l’attaccante del Torino Andrea Belotti interviene in chat direttamente dal campo, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi manda un video dalla panchina e le giocatrici della JuventusdiSerie A femminile Sara Gama, Valentina Cernoia, Linda Sembrand e Cristina Girelli condividono una risposta dagli spogliatoi.

Nel promo, realizzato da Sky Creative Agency & Promotion, Del Piero cerca di invitare amici e colleghi alla sua festa di compleanno mentre celebra la stagione autunnale raccogliendo funghi nello scenario di un bosco. Ma ognuno di loro giustifica l’impossibilità di partecipare perché nel vivo degli imperdibili appuntamenti sportivi di queste settimane. Da lì il finale a sorpresa che coinvolge anche lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo.