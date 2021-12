Toccato il 22,6% di share per il GP di Abu Dhabi. Stasera dalle ore 20 su Sky Sport F1 sarà possibile rivivere tutte le emozioni del Mondiale 2021 di Formula 1 nello speciale “Fino all’ultimo giro” (disponibile anche on demand).

Ascolti al top per la Formula 1 su Sky Sport e TV8 in una domenica indimenticabile per chi ama lo sport. Ieri Il GP di Abu Dhabi, live dalle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8, è stato visto da 3 milioni 985 mila spettatori medi, con il 22,6% di share e oltre 6 milioni 800 mila spettatori unici, con una crescita dell’86% rispetto alla stessa gara dello scorso anno.

In occasione dell’ultimo giro, con lo spettacolare duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, si è registrato un picco di 4 milioni 453 mila spettatori e il 25,8% di share alle ore 15.31. Il GP di Abu Dhabi è stato il programma della domenica pomeriggio più visto in tv.

Nel dettaglio, sono stati 1 milione 509 mila gli spettatori medi (8,5% di share) che hanno seguito la gara su Sky Sport (+79% rispetto ad Abu Dhabi 2020) e 2 milioni 476 mila gli spettatori medi (14% di share) che hanno visto la gara su TV8 (+90% rispetto ad Abu Dhabi 2020).

Da segnalare anche gli ascolti del post gara: su Sky Sport 836 mila spettatori medi (record stagionale) e il 5,3% di share, mentre su TV8 1 milione 568 mila spettatori medi e il 10% di share. Nel complesso, su Sky Sport e TV8 il post gara è stato seguito da 2 milioni 404 mila spettatori medi, con il 15% di share.

Inoltre, l’appuntamento con “Storie di Matteo Marani – L’ultimo giro di Ayrton“, tra sabato e domenica ha raccolto sui canali Sky Sport 320 mila spettatori medi.

Su Sky Sport la media stagionale delle gare del Mondiale 2021 è stata di 1 milione 222 mila spettatori (+11% rispetto agli ascolti del Mondiale 2020).

Il weekend di Abu Dhabi è stato il migliore della stagione 2021 su Skysport.it con più di 1 milione 100 mila utenti unici, 4 milioni di page views e quasi 1 milione 300 mila videoviews. Domenica 12 dicembre è stata la migliore giornata dell’anno con oltre 800 mila utenti sulla sezione Formula 1. Il liveblog della gara è stato il contenuto più visto con quasi 450 mila utenti unici, al secondo posto con 140 mila utenti unici l’emozionante ultimo giro raccontato da Carlo Vanzini e Marc Genè.

Anche per i canali social di Sky Sport è stata una domenica da record: su Sky Sport F1 è stata la miglior giornata di sempre come engagement (1 milione 800 mila) e come video views (3 milioni 100 mila considerando gli account Facebook e Instagram) e l’hashtag #SkyMotori è stato in trending topic nella classifica italiana di Twitter (fonte Sprinkler / Trends24).

Infine, stasera dalle ore 20 su Sky Sport F1 sarà possibile rivivere tutte le emozioni del Mondiale 2021 di Formula 1 nello speciale “Fino all’ultimo giro” (disponibile anche on demand), mezz’ora di adrenalina pura in cui ripercorrere il fantastico duello Verstappen-Hamilton dalla prima all’ultima gara.