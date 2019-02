Su Sky parte una nuova stagione di motori molto attesa, con 6 piloti italiani in MotoGP, una Ferrari tutta nuova all’assalto di Hamilton in F1, la novità della Superbike e molto altro. Una stagione da guardare su Sky Q, ma anche sul digitale terrestre (con la Superbike e tutti i Gran Premi di F1 e MotoGP) e via fibra.

Il calendario

Ai 21 Gran Premi di F1 (di cui 16 in esclusiva live su Sky Sport e 5 in diretta anche su TV8) e ai 19 di MotoGP (di cui 13 in esclusiva live su Sky Sport e 6 in diretta anche su TV8), si aggiunge la Superbike, con tutti i 13 Round delle 3 classi (World Superbike, World Supersport e World Supersport 300) in diretta solo su Sky Sport per i prossimi 3 anni, per un totale di circa 100 gare. Una novità che si aggiunge ai campionati di F2, F3, Porsche SuperCup, Porsche Carrera Cup Italia e Ferrari Challenge, oltre a quelli di Moto2, Moto3, CIV, CEV, Rookies Cup e da quest’anno anche la Moto E, arricchendo e completando l’offerta Sky Sport.

Dal 10 marzo (data d’inizio del Mondiale MotoGP in Qatar, la F1 ripartirà invece il 17/03 in Australia) al 1° dicembre, saranno 8 i super weekend con F1 e MotoGP in contemporanea: 31 marzo, 14 aprile, 30 giugno, 4 agosto, 22 settembre, 27 ottobre, 3 e 17 novembre. E in occasione dei Round di Superbike in Olanda e in Qatar, i fine settimana di gara del 14 aprile e del 27 ottobre diventeranno mega weekend con tutti e 3 i campionati live su Sky Sport.

In questo panorama si integrano i motori dei canali Eurosport: il Mondiale Cross MXGP con Tony Cairoli all’assalto del decimo titolo, il Mondiale Superbike, il BSB (la mitica Superbike inglese), il Mondiale EWC Endurance delle moto, il WEC delle auto con la 24 ore di LeMans, l’European Rally Championship, il FIA WTCR, la Formula E e il Mondiale WSBK.

Per tutto l’anno, sui canali dedicati Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e sui mosaici interattivi della Formula 1 e della MotoGP, sarà come essere al volante o in sella: l’obiettivo è proprio quello di far vivere all’appassionato l’atmosfera dei motori, dalla pista alla vita del paddock.. A introdurre Gran Premi e rubriche, quest’anno tornerà la musica di Jovanotti per la MotoGP (Il più grande spettacolo dopo il Big Bang) e quella dei Finley per la F1 (Tutto quello che ho).

MotoGP

Torna la straordinaria capacità di racconto, analisi e interpretazione di Guido Meda (vice direttore di Sky Sport e responsabile dei Canali Motori), che commenterà le grandi sfide della nuova stagione di MotoGP insieme a Mauro Sanchini. Doppia novità in Moto2 e Moto3 con la telecronaca che passa a Rosario Triolo, affiancato da Mattia Pasini, ancora pilota nell’anima, ma disposto a mettersi in gioco nel racconto televisivo. Vera Spadini, con la sua credibilità e spontaneità, condurrà gli approfondimenti pre e post gara, mentre per le notizie e le interviste in pit lane ci saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, con il supporto competentissimo di Alex De Angelis. Confermato l’appuntamento domenicale con Race Anatomy MotoGP, condotto da Cristiana Buonamano. Tornano anche le altre rubriche del canale 208: Passione MotoGP, Top Riders, Storie di GP, The test in collaborazione con Motosprint (a partire dalla prima tappa europea della MotoGP a Jerez), Paddock Pass, Fast Track e Fever. E ancora, tutte le rubriche in diretta: Paddock Live Show, Ultimo Giro, Talent Time (dal giovedì al sabato del weekend di gara), Grid (nel pre gara) e Zona Rossa (nel post gara).

Formula 1

La voce narrante sarà quella inconfondibile e adrenalinica di Carlo Vanzini (responsabile editoriale della F1), affiancato da Marc Genè al commento tecnico. La F2 e la F3 saranno raccontate da Lucio Rizzica e Marcello Puglisi, mentre la Porsche SuperCup avrà la telecronaca di Biagio Maglienti. Federica Masolin, apprezzatissima padrona di casa condurrà tutti gli approfondimenti con i suoi ormai storici compagni di viaggio Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi, a cui si aggiungeranno le analisi tecniche di Matteo Bobbi. Per le interviste dalla pit lane è confermatissima Mara Sangiorgio, mentre Roberto Chinchero sarà l’insider e l’esperto dei piloti giovani nel paddock e in cabina di commento. Ogni domenica di gara, Fabio Tavelli condurrà Race Anatomy F1, dove torneranno puntuali le analisi di Matteo Bobbi e le opinioni originali e stranianti di Leo Turrini. E ancora, lo sport data analyst Michele Merlino analizzerà risultati e performance di piloti e team di F1 e MotoGP. Sul canale 207 anche le altre rubriche, tra cui Paddock Live Show, #skymotori, Fever, Fast Track e gli speciali che verranno realizzati durante l’anno.

Superbike

Entusiasmo, freschezza e preparazione del giovanissimo Edoardo Vercellesi nelle 3 classi del Mondiale di Superbike su Sky Sport. Ventuno anni, studente universitario di Scienze Umanistiche per la Comunicazione e pilota di Kart nel tempo libero, Edoardo è appassionato di motori a tutto tondo da quando aveva 3 anni. Che i mezzi abbiano due o quattro ruote non importa, lui ama tutto. Anche se la Superbike è in cima alla sua personalissima lista. Dopo una lunga e sana gavetta (inizia a scrivere di auto e, in particolare, di gare americane, a soli 15 anni) realizza il sogno di diventare telecronista a 19 anni, nel 2016, quando Sky lo chiama per commentare il Cev. Accanto a Edoardo Vercellesi, l’esperienza, l’energia e la passione di Max Temporali. Quarantacinque anni, in moto da quando ne aveva 11, ha corso in moltissimi trofei. Tra le tappe principali della sua carriera, la 125 Sport Production, il Campionato Europeo Superstock, il Mondiale Endurance e molte altre esperienze fra supermono e 250 a due tempi. Istruttore di guida sportiva e di guida sicura, da anni mette anima e corpo nella sicurezza dei motociclisti. È tester per riviste specializzate e diverse aziende nel settore delle due ruote. Da vent’anni ha trovato nel racconto televisivo un’altra maniera di vivere e far vivere la sua passione per le moto.

Sky sport 24: la terza finestra sulle piste

Come sempre, Sky Sport 24 camminerà al fianco dei 2 canali dedicati ai motori, garantendo una panoramica sui circuiti di tutto il mondo. Lo farà in mille modi diversi. Tra questi:

Notizie, collegamenti e aggiornamenti costanti dalle piste per una copertura completa, non solo nei weekend di gara, ma anche per tutta la settimana, con il coinvolgimento di talent e giornalisti.

Reparto Corse Moto: condotto da Marta Abiye, con Paolo Beltramo ospite fisso in studio e Max Temporali per la Superbike. Nelle settimane di MotoGP sarà in onda ogni lunedì alle 14.30. Quando saranno in contemporanea i GP di moto e F1, andrà in onda il martedì (stesso orario).

Reparto Corse F1: condotto da Davide Camicioli, con Matteo Bobbi, Davide Valsecchi, Ivan Capelli, Carlo Vanzini, Giovanni Bruno e Roberto Chinchero ad alternarsi in studio. Nelle settimane di F1, sarà in onda tutti i lunedì alle 14.30. Quando saranno in contemporanea i GP di moto e F1, andrà in onda il lunedì (stesso orario).

Novità: il giovedì della settimana di GP, in onda 12 minuti dal circuito per tutti gli aggiornamenti alla vigilia delle prove libere.

Sky q, Sky go, Sky on demand e now tv

I motori di Sky sono disponibili anche su Sky Q, la piattaforma tecnologica di Sky che trasforma la casa in un ambiente perfettamente integrato su tutti gli schermi: tv, smartphone o tablet. Grazie a Sky Q, tutti i GP di Formula 1 possono godere del più evoluto standard di definizione con il 4K HDR (High Dynamyc Range) e di un’esperienza audio potente e immersiva con Sky Soundbox. Senza dimenticare il Controllo vocale, per interagire con la TV semplicemente con la voce. Come sempre, con Sky Go sarà possibile guardare i GP live ovunque, mentre nella sezione sport On Demand tutti gli approfondimenti dedicati ai motori saranno sempre a portata di telecomando nella sezione sport. Tutta la nuova stagione dei motori sarà disponibile anche in diretta su NOW TV, il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo di Sky Sport senza contratto. L’offerta di NOW TV permette di scegliere tra Pass giornaliero, settimanale o mensile andando incontro alle esigenze di tutti gli amanti dello sport.