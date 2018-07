Gli ospiti delle navi MSC Crociere potranno godersi i migliori eventi sportivi, a partire dai più prestigiosi tornei di tennis fino agli imperdibili Gran Premi di Formula 1 e MotoGPTM, compresi basket, golf, rugby e tanto altro, senza dimenticare la straordinaria stagione calcistica che aprirà i battenti ad agosto con la nuova stagione di Serie A, seguita dalla UEFA Champions League, dalla UEFA Europa League e dalla Premier League inglese.

MSC Crociere e Sky hanno rinnovato l’accordo per la trasmissione dei contenuti esclusivi della piattaforma satellitare sulle navi della Compagnia nell’ambito delle restrizioni territoriali previste.

“A bordo delle nostre navi è possibile restare costantemente aggiornati sulle competizioni che quest’estate animeranno le giornate di tutti gli appassionati sportivi” – ha sottolineato Leonardo Massa, Country Manager di MSC Crociere -. Tutti i principali avvenimenti saranno proiettati in numerosi spazi pubblici della nave e negli Sport Bar di bordo sarà, inoltre, possibile immergersi a pieno nello spirito sportivo. Sono previste, infatti, una serie di iniziative coinvolgenti che permetteranno ai viaggiatori di seguire le varie discipline quasi come se fossero ‘allo stadio’, anche grazie all’allestimento arricchito con numerosi memorabili cimeli firmati dagli sportivi e dagli atleti più famosi del mondo di ieri e di oggi. Inoltre, attraverso i nostri nuovi pacchetti internet che permettono una connessione veloce ed economica anche in mare aperto, sarà possibile condividere le proprie emozioni con i gli amici sui social network”.

“Siamo particolarmente soddisfatti e contenti che i viaggiatori di MSC Crociere possano trovare il meglio della programmazione Sky anche per la prossima stagione – aggiunge Matteo Arpini, direttore di Sky Business -. MSC Crociere riserva grande attenzione allo sport, proprio come Sky, che si impegna per garantire la soddisfazione dei propri abbonati. Tra le nostre due realtà, infatti, si è creato un ottimo rapporto sinergico e complementare. Siamo convinti, inoltre, che le ultime acquisizioni in termini di diritti ottenute da Sky sapranno conquistare gli ospiti delle navi MSC Crociere durante la navigazione”.

Grazie all’accordo tra Sky e MSC Crociere gli appassionati di sport e i tifosi più sfegatati possono quindi partire in crociera in tutta serenità, certi di poter seguire gli eventi sportivi a cui non vogliono rinunciare.

A bordo delle navi MSC Crociere è anche possibile una vera e propria full immersion sportiva grazie a numerose attività che è possibile praticare, a partire dagli allenamenti nelle palestre di bordo attrezzate con macchinari Technogym di ultima generazione, ma anche tennis, basket, pallavolo, minigolf, calcetto.

È inoltre possibile mettersi alla prova con la zip-line sul mare più lunga al mondo, il simulatore di F1, il simulatore di volo, la pista di bowling regolamentare, e tante altre attività proposte che rispondono alle esigenze anche degli ospiti più sportivi, come le lezioni di wellness di gruppo, il training di base e a corpo libero da effettuare con le attrezzature specifiche, tra cui Tai Chi, Pilates e Yoga.

E per rilassarsi dopo l’attività sportiva è possibile scegliere uno dei numerosi massaggi disponibili nell’MSC Aurea Spa, il centro benessere balinese di cui sono dotate tutte le navi MSC.

Anche per le attività a terra MSC Crociere organizza escursioni rivolte agli sportivi in modo da far scoprire le meraviglie di ciascuna destinazione mantenendosi attivi, socializzando allo stesso tempo con persone che hanno con interessi e obiettivi di benessere simili. Qualche esempio comprende attività di jogging nell’antica Olimpia, giro in bicicletta a Copenaghen, escursioni sul monte Fløyen in Norvegia, un divertente triathlon a Cozumel con kayak, corsa e snorkeling, oppure ancora un allenamento sulla spiaggia di Rio de Janeiro.