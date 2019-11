Sky riporta E.T. sulla terra per Natale dopo 37 anni

Nella nuova storia natalizia on air da domani sui canali Sky, prosegue il racconto di un film senza tempo: E.T decide di tornare e di far visita al suo amico Elliott e alla sua famiglia riunita per festeggiare il Natale.

Elliott è interpretato da Henry Thomas, lo stesso attore che 37 anni fa interpretò il bambino protagonista dell’iconico film E.T. – l’extra-terrestre diretto da Steven Spielberg.

In questa nuova storia natalizia, E.T. scopre quanto la tecnologia in questi anni sia diventata sempre più evoluta, ma ci ricorda in modo commovente quanto è importante passare le feste insieme a chi si ama, come ad esempio guardare un film tutti insieme la sera di Natale.

E per l’occasione Sky Cinema trasmetterà il film originale E.T. – l’extra-terrestre su Sky Cinema Due la sera del 25 dicembre, disponibile anche on demand su Sky e NOW TV.

L’iniziativa è stata realizzata per Sky e per Xfinity di Comcast NBCUniversal, in collaborazione con Universal Pictures, facenti tutti parte del gruppo Comcast.