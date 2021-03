Dopo essere stato scelto da più di 2 milioni di famiglie, Sky Q è sempre più il punto di riferimento per chi vuole avere in unico posto l’ampia scelta di contenuti Sky, le principali app in streaming e un’esperienza di visione semplice e coinvolgente.

Ora, nel quadro del rinnovamento della proposta commerciale di Sky all’insegna della semplicità e della flessibilità, Sky Q è alla portata di tutti con Prova Sky Q.

La nuova offerta consente di testare a casa propria l’intrattenimento, le serie tv, lo sport e il cinema di Sky e Netflix, direttamente su Sky Q in modo facile, senza parabola.

Da oggi, con Prova Sky Q, è possibile ricevere direttamente a casa Sky Q senza parabola da collegare facilmente alla rete internet e accedere immediatamente, per 30 giorni, ai contenuti di Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix piano Standard per la visione in HD su due schermi in contemporanea), Sky Kids, Sky Sport e Sky Cinema, tutto in unico posto.

Chi sceglierà Prova Sky Q potrà godere di tutti i vantaggi della tecnologia Sky tra cui il controllo vocale, la visione on demand, i suggerimenti personalizzati e la ricezione del nuovo digitale terrestre DVB-T2. Su Sky Q è possibile anche trovare, oltre a Netflix, le principali app, come Prime Video di Amazon, DAZN, YouTube, YouTube Kids, Spotify, Mediaset Play. Altre ne arriveranno nei prossimi mesi.

Chi aderirà a Prova Sky Q, potrà dunque avere un assaggio dei grandi show di Sky Uno come MasterChef e Family Food Fight, potrà godersi le serie Sky Original, a partire da Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti (dal 19 marzo su Sky Atlantic), e avrà a disposizione centinaia di stagioni complete delle migliori serie tv italiane e internazionali, insieme a Netflix, con tutti i suoi contenuti e le sue funzionalità. Si potrà, inoltre, accedere a centinaia di film proposti da Sky Cinema e all’offerta di cartoni animati e programmi per bambini e ragazzi di Sky Kids.

Prova Sky Q è disponibile al prezzo di 9 euro per 30 giorni. Al termine dei 30 giorni, la visione si interromperà automaticamente e sarà possibile sottoscrivere un abbonamento ai pacchetti desiderati con profilo Sky Smart o Sky Open, oppure restituire il decoder Sky Q.

Per lanciare l’iniziativa – accessibile direttamente dal sito sky.it/provaskyq, presso i negozi Sky o chiamando il numero 02.80.80 – prenderà il via lunedì 8 marzo una campagna di comunicazione declinata su tutti i mezzi con anche un soggetto video, prodotto dalla Sky Creative Agency Italia.