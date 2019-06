Sky Q raccontato ai millennials dagli studenti della Iulm

Cinquanta studenti del corso di “Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa” dell’Università IULM di Milano si sono cimentati nella definizione di un piano di comunicazione, dedicato interamente ad un pubblico di millennials, con l’obiettivo di pensare ad un’evoluzione della campagna di Sky Q, l’ultima piattaforma tecnologica della media company, scelta già da 1 milione di clienti, che consente, tra i vantaggi, di controllare la tv con la voce e sfruttare al massimo la tecnologia multiscreen wireless e la definizione 4K HDR.

Delle otto proposte presentate all’azienda, la direzione marketing di Sky, che ha sponsorizzato il progetto, ha selezionato la proposta “Con Sky Q decidi tu” del team composto da Ana Maria Chisilita, Claudia Cavazzi, Gian-Luca Hvam Campana, Fabio Pinna, Mattia Mauro, Michele Triolo. Gli studenti sono stati premiati nella sede di Sky a Milano da Francesco Calosso, Chief Marketing Officer di Sky Italia.

L’iniziativa rientra nel progetto “IULM per Sky Q 2020” promosso da Sky Italia insieme all’Ateneo di cui Integer – agenzia di Shopper Marketing e Activation – è stata partner tecnico.

Il percorso, durato sei mesi sotto la guida dei docenti del corso di Creative Lab, di cui è titolare il professor Marco Lombardi, si è articolato in varie fasi: dopo il brief di Sky, seguito dalla prova di Sky Q e dalla visita agli studi di Milano Rogoredo, gli studenti hanno svolto una ricerca sul campo tra i loro coetanei e sviluppato varie proposte nell’ambito pubblicità, eventi, digital e retail. I millennials sono alla ricerca di esperienze immersive e desiderano il pieno controllo di una visione completa e interattiva. Per questo il team vincente, dopo aver effettuato un’analisi situazionale di percezione del brand Sky da parte del pubblico, ha proposto un piano di comunicazione che prevede uno spot con i protagonisti di “Gomorra”, serie tv che ha riscosso grande successo tra i millennial, e la creazione di eventi sul territorio con un talent di X Factor. Fondamentale il supporto digital con i social network per generare engagement, rafforzando il flusso di comunicazione tra Sky Q e l’audience, incrementando l’awareness del pubblico e creando viralità attraverso i contenuti editoriali.

Il progetto “IULM per Sky Q 2020” conferma l’impegno di Sky, ha dichiarato la media company, nell’ascolto e nel coinvolgimento delle giovani generazioni e nella creazione di collaborazioni concrete tra università e mondo del lavoro.