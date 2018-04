Sky Q, on air il nuovo spot con Alessandro Cattelan

Sky presenta il nuovo spot per l’innovativa piattaforma tecnologica Sky Q, che vede come testimonial Alessandro Cattelan già volto di Sky, mattatore di X Factor e reduce dal successo dell’ultima edizione di E Poi C’è Cattelan.

E’ on air da oggi la campagna Sky dedicata a Sky Q, l’innovativa piattaforma tecnologica di Sky presentata nel novembre scorso e già molto apprezzata dai clienti.

Una casa tutta nuova per comunicare una nuova esperienza di tv. E’ questo il concept dello spot della campagna in onda da oggi su tutti i principali network televisivi nazionali. Testimonial è Alessandro Cattelan, volto di Sky, mattatore di X Factor e reduce dal successo dell’ultima edizione di E Poi C’è Cattelan.

Ecco lo spot:

Lo spot – prodotto da Sky Marketing Production – è stato realizzato da Sky Creative Promotion e M&C Saatchi con un format divertente e brillante per annunciare l’esperienza di visione televisiva più evoluta e coinvolgente di sempre. Il soggetto racconta il modo in cui è cambiata la vita di Alessandro Cattelan da quando ha Sky Q nella sua casa, e mostra come è migliorato il suo modo di vivere la TV. “E’ il primo giorno con Sky Q e già mi sembra tutto diverso”, afferma Cattelan all’inizio dello spot, e prosegue nelle altre stanze della casa, dal soggiorno alla cucina e alla camera da letto, mostrando i programmi Sky su tutti gli schermi collegati in Wi-fi, senza bisogno di cavi in più.

La campagna multisoggetto rimarrà on air fino a inizio maggio, declinata su tutti i media: oltre che in tv, sarà presente anche sui principali quotidiani nazionali, sul digital, in affissione a Milano (metropolitana, pensiline di attesa bus, impianti impattanti e il grande formato di oltre 1.400 mq in Viale della Liberazione), e a Roma (presidio urbano con decorazione di bus e pensiline di attesa, oltre che 2 grandi impianti in Lungotevere della Farnesina e Corso V. Emanuele/Piazza Paoli). La pianificazione è curata da Wavemaker, e da Simple agency per il digitale.

Sky Q sarà protagonista anche alla prossima Milano Design Week (17-22 aprile) con la #SkyQExperience presso il BASE Milano (via Bergognone, 34). In questa location d’eccezione sarà visitabile “Casa Sky Q”, uno spazio accogliente e immersivo, ideato da Sky Italia e curato dell’artista Peter Bottazzi. Si tratta di una casa senza barriere, all’interno della quale i programmi Sky accendono le stanze e danno loro vita. Un’esperienza visiva in cui fermarsi e ammirare l’interpretazione di uno spazio fluido, sintesi perfetta di un nuovo modo di godersi la casa con Sky Q. Nel cortile interno di BASE, in uno spazio appositamente predisposto, sarà anche possibile provare direttamente l’esperienza di Sky Q.

Inoltre, per tutta la durata della Milano Design Week, un tram Sky completamente allestito come una casa, girerà per la città da piazza Fontana a piazza XXIV Maggio ospitando gratuitamente cittadini, visitatori e turisti per far vivere loro tutta l’innovazione di Sky Q e l’intrattenimento di Sky.