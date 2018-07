Sky, per tutto il mese di luglio ritornano gli anni 80 e 90 sul canale 303

Dal 2 luglio il meglio del cinema anni 80 e 90 popola il canale 303. Dal 2 al 15 luglio si accende Sky Cinema Anni 80, un concentrato di film iconici che hanno caratterizzato il decennio più colorato del secolo scorso e fatto la storia del cinema. Una collezione di titoli dedicata agli anni 80 è disponibile anche su Sky On Demand.

Da non perdere le celebri pellicole che hanno consacrato attori e registi come TOP GUN, il film di Tony Scott che ha consacrato il mito di Tom Cruise; TERMINATOR, il caposaldo del cinema sci-fi diretto da James Cameron e interpretato da Arnold Schwarzenegger; i romantici COCKTAIL con Tom Cruise ed Elisabeth Shue, l’avventura su un’isola deserta LAGUNA BLU con una giovanissima Brooke Shields, la commedia rosa STREGATA DALLA LUNA con Nicolas Cage e Cher, premiata con l’Oscar® e il Golden Globe.

Ad arricchire la straordinaria collezione non mancheranno i classici come HARRY, TI PRESENTO SALLY con Meg Ryan e Billy Crystal; AMERICAN GIGOLO con Richard Gere, FLASHDANCE con Jennifer Beal e FOOTLOOSE, quest’ultimo in onda domenica 8 luglio in prima serata per festeggiare i 60 anni di Kevin Bacon.

La programmazione continua con una parte riservata anche alla commedia e alle risate: tra i titoli proposti GHOSTBUSTERS – ACCHIAPPAFANTASMI, cult assoluto con Bill Murray e Dan Aykroyd, BEVERLY HILLS COP – UN PIEDIPIATTI A BEVERLY HILLS, l’irresistibile action-comedy che ha reso memorabile Eddie Murphy, l’intramontabile SENTI CHI PARLA con John Travolta, Kirstie Alley e l’inconfondibile doppiaggio di Paolo Villaggio, UN PESCE DI NOME WANDA con Jamie Lee Curtis, John Cleese e Kevin Kline, premiato con l’Oscar®.

A chiudere Sky Cinema Anni 80 le pellicole cult più appassionanti della storia cinematografica, a cominciare da RAIN MAN – L’UOMO DELLA PIOGGIA con formidabile coppia formata da Tom Cruise e Dustin Hoffman; l’emozionante IL GRANDE FREDDO con Tom Berenger, Glenn Close, William Hurt, Jeff Goldblum e Kevin Kline; il Vietnam raccontato da Oliver Stone nel capolavoro PLATOON, vincitore di 4 Oscar® e 3 Golden Globe e L’ATTIMO FUGGENTE, film premiato con l’Oscar® per la sceneggiatura, con un memorabile Robin Williams.

Dal 16 al 31 luglio sempre sul canale 303 si prosegue con Sky Cinema Anni 90, un concentrato di film iconici che hanno caratterizzato il decennio tra l’innovazione della computer grafica, thriller memorabili e il nascere di autori come Tarantino e i fratelli Coen. Una collezione di titoli dedicata agli anni 90 è disponibile anche su Sky On Demand.

La proposta è variegata: dai titoli indimenticabili come IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI, thriller vincitore di 5 Oscar® di Jonathan Demme con Anthony Hopkins e Jodie Foster, e ROBIN HOOD PRINCIPE DEI LADRI, spettacolare riedizione con Kevin Costner, al filone di titoli cult come la pellicola per animi ribelli con Patrick Swayze e Keanu Reeves POINT BREAK – PUNTO DI ROTTURA di Kathryn Bigelow, il film di Danny Boyle che descrive una generazione senza ideali TRAINSPOTTING con Ewan McGregor e Robert Carlyle, THELMA & LOUISE, uno dei pilastri del cinema on the road, premiato con l’Oscar® e il Golden Globe, diretto da Ridley Scott e interpretato da Susan Sarandon e Geena Davis, e il mitico PULP FICTION, capolavoro firmato Quentin Tarantino, vincitore della Palma d’oro a Cannes e dell’Oscar® per la sceneggiatura originale che nel cast vede John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis, Harvey Keitel, Samuel L. Jackson.

Non mancheranno né le commedie rosa, come IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO con le scatenate Julia Roberts e Cameron Diaz e il travolgente QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE che ha consacrato in tutto il mondo il fascino di Hugh Grant, né le risate con lo spassoso IN & OUT.