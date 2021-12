Sky per l’ambiente: mille nuovi alberi nel Parco Porto di Mare e Casa Chiaravalle a Milano

Al via l’iniziativa di Sky Italia in collaborazione con AzzeroCO2 per ripopolare di alberi Parco Porto di Mare e Casa Chiaravalle a Milano.

Al via l’iniziativa di Sky Italia in collaborazione con AzzeroCO 2 per ripopolare di alberi Parco Porto di Mare e Casa Chiaravalle a Milano. Nell’ambito di Mosaico Verde, la campagna nazionale ideata e promossa da AzzeroCO 2 e Legambiente con il patrocinio delle più importanti Istituzioni e Associazioni nazionali, Sky Italia realizza un progetto di forestazione per 1000 alberi in prossimità della sua sede milanese. Le prime piante sono state messe a dimora oggi alla presenza dell’assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano,Elena Grandi.

L’iniziativa, parte del progetto ​di forestazione urbana “ForestaMi”, è volta a dare un contributo concreto alla riqualificazione di due zone della città, riportate a nuova vita grazie all’intervento di Italia Nostra e il suo Centro Forestazione Urbana: Parco Porto di Mare, situato a Rogoredo, e Casa Chiaravalle, la più grande area in Lombardia requisita alla criminalità organizzata. Le zone sono state accuratamente selezionate in modo che il progetto di forestazione rispetti i criteri di biodiversitàe tutela del paesaggio.

La messa a dimora di mille piante rientra tra le attività per la riduzione delle emissioni di CO2 di Sky Zero, la campagna con cui l’azienda si è impegnata a diventare net zero carbon entro il 2030. L’iniziativa fa inoltre parte dei progetti di Sky Cares, il programma di volontariato aziendale che offre alle persone Sky l’opportunità di impegnarsi nel sociale con il supporto e la collaborazione dell’azienda. Oggi, infatti, alcuni dipendenti della sede di Milano sono stati protagonisti dell’attività occupandosi personalmente della messa a dimora delle piante.

Il progetto Sky Cares è l’edizione europea del Comcast Cares Day, una delle più grandi iniziative aziendali di volontariato in America che, ogni anno, dà l’opportunità ai dipendenti del Gruppo di impegnarsi concretamente nel sociale.