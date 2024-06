La prima partita dell’Italia agli europei 2024 in Germania ha raccolto 1 milione 194 mila spettatori medi in total audience e 1 milioni 650 mila spettatori unici, con il 6% di share.

Grandi ascolti su Sky per la prima partita degli Azzurri a UEFA Euro 2024: ieri Italia-Albania – dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – ha raccolto nel complesso davanti alla tv 1 milione 194 mila spettatori medi in total audience e 1 milioni 650 mila spettatori unici, con il 6% di share.

Buoni ascolti anche per gli studi: il post gara con Sky Euro Show ha raggiunto 393 mila spettatori medi complessivi. Bene anche il pre partita, che ha raccolto 264 mila spettatori medi complessivi. Bene anche il sito skysport.it con 1,4 milioni di pagine viste e 350 mila utenti unici; sugli account social ufficiali di Sky Sport, 1,5 milioni di interazioni e 5,5 milioni di video views.

