Sky, parte oggi la nuova offerta commerciale con due profili separati

Sky rinnova la sua proposta commerciale con un pacchetto base Sky TV arricchito con più contenuti e servizi e con una nuova offerta semplificata, costruita intorno al consumatore a partire dalle opinioni degli abbonati e di chi sta per abbonarsi a Sky. Questa nuova offerta dà la possibilità di scegliere tra due diversi profili, uno pensato per chi cerca la flessibilità, l’altro per chi cerca un prezzo più basso, ed è disponibile sia per i nuovi clienti sia per chi è già abbonato.

I due profili

Il primo profilo, denominato Sky Open, prevede un listino semplice e la possibilità di interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento, senza vincoli di durata; il secondo, denominato Sky Smart, offre uno sconto sul prezzo di listino a fronte di un minimo di diciotto mesi di abbonamento. Chi sceglierà questa soluzione, alla scadenza, potrà decidere se rinnovare Sky Smart e usufruire ancora di un prezzo scontato.

Pacchetto base

Un’altra novità riguarda il pacchetto base Sky TV, che ora include anche i documentari, l’HD e il servizio Sky Go Plus, a un prezzo di 14,90 euro/mese con il profilo Sky Smart e di 25 euro/mese con il profilo Sky Open. Intrattenimento Plus, ossia Sky TV + Netflix, sarà disponibile a 19,90 euro/mese con Sky Smart, o a 30 euro/mese con Sky Open. A queste combinazioni si possono naturalmente aggiungere in entrambi i profili i pacchetti Sky Cinema, Sky Calcio e Sky Sport, Sky Kids e l’opzione Sky Ultra HD, per poter accedere ai contenuti in 4K HDR con Sky Q via satellite.

Offerta triple play

L’offerta triple play, che combina la connessione ultra broadband di Sky Wifi, i contenuti e le produzioni originali Sky, e l’esperienza di visione di Sky Q, è disponibile a un prezzo di partenza di 39,90 euro/mese con il profilo Sky Smart, oppure di 54,90 euro/mese con il profilo Sky Open.

La nuova offerta commerciale entra in vigore dal 4 febbraio. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.sky.it