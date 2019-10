Sky, Paolo Romano alla guida di Sky Media

Da ottobre Paolo Romano entrerà in Sky Italia per ricoprire il ruolo di direttore commerciale di Sky Media, con la responsabilità di coordinare le reti di vendita pay e free.

Da domani Paolo Romano entrerà in Sky Italia per ricoprire il ruolo di direttore commerciale di Sky Media, con la responsabilità di coordinare le reti di vendita pay e free. Lavorerà a diretto riporto di Giovanni Ciarlariello, Chief Media, Digital & Data Officer.

Paolo Romano ha maturato una lunga e ricca esperienza nel settore televisivo italiano, lavorando in importanti aziende e concessionarie tra cui Mondadori Pubblicità, Cairo Communication, PRS, Condenast, Filmmaster Television e Publikompass e, dal 2014, è a capo della concessionaria interna di Viacom Italia, Viacom International Media Networks Pubblicità & Brand Solutions.

“Sono contento che Paolo Romano si unisca alla squadra di Sky Media in quanto incarna pienamente i nostri valori: serietà, affidabilità, professionalità e visione strategica. Oggi Sky offre i contenuti migliori ad un pubblico qualitativamente molto alto, attraverso le migliori tecnologie disponibili sul mercato: dal satellite, alla fibra, ai canali sul FTA e al digitale. La nostra tecnologia ci consente anche di offrire soluzioni pubblicitarie altamente targettizzate ed impattanti. Raccontare questa storia di grande successo e di grande ambizione prospettica non è da tutti ma credo che Paolo sia la persona giusta per riuscirci”, ha affermato Giovanni Ciarlariello.

“Ringrazio Paolo per gli importanti risultati raggiunti in Viacom Pubblicità&Brand Solutions e gli faccio i miei migliori auguri per la sua nuova sfida professionale all’interno di una realtà come Sky Italia, da lungo tempo partner chiave per la distribuzione dei nostri brand e delle top property in ambito Pay”, hacommenta Andrea Castellari, EVP e Amministratore Delegato Viacom International Media Networks Italia, Medio Oriente e Turchia. “Viacom Pubblicità&Brand Solutions resta un asset fondamentale e continueremo a lavorare insieme a clienti e agenzie per garantire sinergie e comunicare i valori di marca in un contesto di grande qualità”.