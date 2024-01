Sky, nuovo documentario “DiscoveRED – Scuderia Ferrari”

Su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, il documentario sull’universo Ferrari in 6 episodi.

Tornano le grandi produzioni originali di Sky Sport con un nuovo appuntamento dedicato ai motori, che racconta da vicino uno dei simboli dell’Italia nel mondo: DiscoveRED – Scuderia Ferrari, un documentario unico in 6 puntate sull’universo Ferrari F1, prodotto da Sky e in onda da sabato 3 a martedì 13 febbraio su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand (dal 3 febbraio i primi tre episodi, dal 9 il quarto, dall’11 il quinto e dal 13 il sesto).

Scuderia Ferrari apre le porte di casa a Sky, che porta sullo schermo un backstage inedito delle giornate più strategiche della scuderia di Maranello. Ben 6 episodi – Costruire un sogno, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Galleria del vento, Remote garage, Si va in pista – alla scoperta dei segreti della Rossa, ognuno con tante interviste, retroscena e curiosità:

COSTRUIRE UN SOGNO (dal 3 febbraio, primo passaggio alle 17.45 su Sky Sport Uno e alle 20.30 su Sky Sport F1): la Scuderia Ferrari apre le porte dei luoghi più iconici e confidenziali del team più titolato in F1. I responsabili delle varie aeree spiegano passo dopo passo l’evoluzione della monoposto dal punto di vista tecnico e regolamentare.

CARLOS SAINZ (dal 5 febbraio, primo passaggio alle 20.45 su Sky Sport F1): Carlos Sainz racconta la Scuderia Ferrari dal punto di vista del pilota. I suoi primi giorni in Ferrari, lavorare in un ambiente familiare e appassionato, le emozioni che solo i tifosi della Rossa sanno trasmettere.

CHARLES LECLERC (dal 7 febbraio, primo passaggio alle 20.45 su Sky Sport F1): al suo sesto anno in Ferrari, Charles Leclerc è stato fin da subito l’idolo dei tifosi di tutto il mondo. Il pilota monegasco racconta aneddoti e sensazioni della sua vita in Ferrari, dagli esordi in Ferrari Drivers Academy ad oggi.

GALLERIA DEL VENTO (dal 9 febbraio, primo passaggio alle 20.45 su Sky Sport F1): le telecamere Sky entrano in una delle zone più riservate per un team F1, la galleria del vento. È qui che ingegneri e tecnici lavorano per testare sviluppi e massimizzare le performance della monoposto.

REMOTE GARAGE (dall’11 febbraio, primo passaggio alle 20.45 su Sky Sport F1): un week end di gara seguito direttamente dalla struttura che supporta la squadra in pista. Ogni reparto analizza grandi quantità di dati in tempo reale e supporta i tecnici e il muretto box nelle decisioni.

SI VA IN PISTA (dal 13 febbraio, primi passaggi alle 11.15 e alle 20.45 su Sky Sport F1): la macchina viene preparata per il suo viaggio verso la pista. Anche la squadra è pronta, viviamo con loro l’atmosfera e le attese prima della partenza.

DiscoveRED – Scuderia Ferrari è una produzione originale Sky Sport a cura di Alberto Pierro; regia di Dario Biglino; montaggio di Dario Biglino, Tomas Mendini e Roberta Ronco; realizzazione di Chiara Maucci; grafiche di Giorgio Amodeo e Dario Radaelli; interviste a Carlos Sainz, Frederic Vasseur ed Enrico Gualtieri realizzate da Roberto Chinchero; Carlo Vanzini ha intervistato Charles Leclerc e Luigi Centenari.