Sky-NH Hotel, accordo per la visione dei canali tv all’interno delle strutture

Per i prossimi 3 anni la Compagnia alberghiera NH Hotel Group in Italia garantirà ai propri ospiti il meglio dell’intrattenimento televisivo targato Sky.

NH Hotel Group in Italia per i prossimi 3 anni la Compagnia alberghiera garantirà ai propri ospiti il meglio dell’intrattenimento televisivo targato Sky.

In occasione del nuovo accordo che coinvolge la quasi totalità delle strutture italiane, Sky aggiornerà il comparto tecnologico di ricezione del segnale, dando la possibilità agli ospiti delle strutture NH Hotel Group di fruire del doppio dei canali – configurabili a piacimento direttamente dal personale dell’hotel – doppio audio e anche della visione in HD.

Gli appassionati di sport e calcio, italiani e stranieri, potranno seguire gli imperdibili appuntamenti della stagione sia durante le trasferte di lavoro sia durante le loro vacanze, grazie alla piattaforma di canali selezionabili Sky. Gli ospiti potranno anche godersi programmi di intrattenimento, serie TV, cinema, news e gli show più seguiti su Sky.

“Siamo molto soddisfatti e contenti che gli ospiti di NH Hotel Group possano continuare a godersi il meglio della programmazione Sky dedicata gli hotel, in particolare la visione degli spettacolari incontri del campionato di Serie A per le prossime tre stagioni – commenta Matteo Arpini, Sky Business Director –. La nuova configurazione digitale per la distribuzione del segnale televisivo permetterà, inoltre, la massima libertà di scelta sia per l’hotel sia per l’ospite in camera”.

La programmazione sarà ricca di eventi imperdibili come la straordinaria stagione calcistica che aprirà i battenti ad agosto con la Serie A, seguita dalla UEFA Champions League (dalla fase a gironi fino alla finale di Madrid), la UEFA Europa League e la Premier League inglese.

E poi, ancora, i motori che entrano nel vivo con i prossimi Gran Premi di Formula 1® e MotoGPTM, nonché il meglio degli sport più amati come tennis, basket, golf e rugby.

Marco Gilardi, Operations Director NH Hotel Group Italia, aggiunge: “Orgogliosi di portare a un livello superiore un’ottima collaborazione iniziata alcuni anni fa con un partner così prestigioso come Sky, siamo altrettanto fieri di poter offrire ai nostri ospiti un servizio così distintivo. Da sempre, infatti, quello che caratterizza NH Hotel Group è una varietà di servizi di alta qualità che rappresentano ovunque una garanzia di standard di alto livello e affidabilità”.