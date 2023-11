Sky Mobile in arrivo nel 2024, accordo con Fastweb anche per il 5G

Sky entra nell'arena del mobile grazie all'accordo pluriennale con Fastweb. Il servizio partirà nel 2024 ed è destinato in primo luogo alle famiglie che vogliono completare l'offerta di connettività senza rinunciare a Sky. Andrea Duilio, ad di Sky Italia: 'Dopo essere entrati nelle case di milioni di italiani con i nostri contenuti esclusivi e l’ultra broadband di Sky Wifi, con il lancio di Sky Mobile vogliamo completare la nostra offerta di servizi'.

Sky entra nel mobile. Dopo anni di speculazioni e di voci, l’operatore sbarca davvero nell’arena del mobile, grazie all’accordo di partnership pluriennale siglato con Fastweb per il lancio, nel corso dei primi mesi del 2024, di Sky Mobile powered by Fastweb, un’offerta mobile affidabile, veloce, trasparente e a un prezzo vantaggioso. Il servizio sarà offerto tramite le frequenze mobili di Fastweb.

Offerta di connettività completa

Una mossa che di fatto, come si legge nella nota aziendale, completa a 360° l’offerta di servizi di connettività di Sky, offrendo così un’opportunità in più ai suoi clienti attuali e futuri. Fastweb, che offrirà il servizio tramite un accordo di distribuzione, rafforza così il suo posizionamento sul mercato della telefonia mobile dove continua la sua crescita a doppia cifra.

Sul sito, l’offerta Sky Mobile è già presente: “Dai primi mesi del 2024 Sky completerà la sua offerta di connettività. Nasce l’offerta Sky Mobile powered by Fastweb per un’esperienza Sky ancora più completa”.

La qualità di quest’offerta a brand Sky sarà garantita da un partner tecnologico di eccellenza come Fastweb. Sky Mobile sarà infatti un’offerta completa che include il 5G, grazie alla qualità del servizio mobile di Fastweb, il più veloce d’Italia secondo Ookla®, e con il 99% di copertura in Italia.

Lo spettro di Fastweb

Si ricorda che Fastweb dispone delle seguenti risorse spettrali:

Risorse spettrali di Fastweb

Duilio (Sky Italia): ‘Con Sky Mobile per diventare punti di riferimento della connettività delle famiglie’

“Siamo entusiasti di annunciare il lancio di Sky Mobile grazie ad un accordo con Fastweb, partner tecnologico anche per il broadband di Sky Wifi”, ha commentato Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. “Dopo essere entrati nelle case di milioni di italiani con i nostri contenuti esclusivi e l’ultra broadband di Sky Wifi, con il lancio di Sky Mobile vogliamo completare la nostra offerta di servizi diventando un punto di riferimento per le famiglie Sky anche per tutte le esigenze di connettività”.

L’obiettivo di Sky è quindi, in primo luogo, quello di attrarre nuovi clienti mobili fra quelli che già fruiscono di abbonamenti a Sky WiFi e alla piattaforma di tv satellitare. Ancora non sono stati resi noti i termini dell’offerta, ma è chiaro che i bundle fisso, tv e mobile saranno al centro della nuova offerta in ottica di “fornitore unico” di servizi di connettività ed entertainment.

L’obiettivo è consentire ai clienti di trovare in Sky un hub unico di tutti i servizi digitali, sulle ali dei risultati ottenuti con Sky WiFi, il servizio in fibra che vede Sky al 3% del mercato italiano in tre anni e al 5% nel segmento FTTH.

Renna (Fastweb): ‘Così rafforziamo il nostro posizionamento sul mercato del mobile’

“La partnership siglata con Sky conferma il ruolo di primo piano delle nostre infrastrutture fisse e mobili”, ha detto Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb. “Grazie a questo accordo di distribuzione si rafforza ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato mobile“.

Con Sky Mobile, Sky punta ad offrire un’esperienza ancora più completa ai propri clienti e ad essere partner privilegiato delle famiglie italiane, grazie alla qualità dei suoi contenuti di intrattenimento, cinema e sport, che da sempre la contraddistinguono, all’innovativa esperienza di visione di Sky Glass e all’ultra broadband di Sky Wifi, pluripremiato per la qualità e la velocità del servizio.

