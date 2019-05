Che confusione. L’Autorità dà l’ok alla vendita della piattaforma Premium di Mediaset a Sky, ma con un vincolo ‘il divieto della durata di tre anni di stipulare esclusive per i contenuti audiovisivi ed i canali lineari per le piattaforme internet in Italia’. La replica di Sky: 'Siamo sorpresi, operazione mai conclusa. Faremo ricorso'.

C’è molta confusione sull’operazione R2/Mediaset-Sky. Oggi l’Antitrust ha comunicato a Sky il via libera per l’acquisizione della piattaforma Premium di Mediaset, imponendo, però, un vincolo, “per favorire la concorrenza nel mercato della pay-tv: il divieto della durata di tre anni per Sky di stipulare esclusive per i contenuti audiovisivi ed i canali lineari per le piattaforme internet in Italia”.

Ma la decisione dell’Autorità ha spiazzato Sky, che in una nota fa sapere: “Siamo sorpresi che l’Autorità abbia deciso di imporre dei ‘rimedi’ visto che l’operazione di acquisto non è mai stata finalizzata e che le parti hanno già proceduto alla restituzione della piattaforma di R2 nel gruppo Mediaset”. “Sky”, si legge ancora, “si è limitata ad usare i servizi della piattaforma tecnica di Mediaset per poter essere presente con una propria offerta anche sul digitale terrestre”.

Il divieto di esclusive su Internet deciso ora dall’Agcm per Sky, ha aggiunto la media company, “appare del tutto ingiustificato e scollegato rispetto al tema della piattaforma tecnica terrestre sollevato dalla stessa Autorità, con il rischio di acuire gli svantaggi e le penalizzazioni già sopportate da Sky verso gli operatori internet in virtù delle evidenti asimmetrie normative e fiscali oggi ancora presenti”. Sky, ha fatto sapere il Gruppo, farà dunque ricorso nelle sedi competenti.

L’ok, vincolato, dell’Antitrust è giunto a conclusione dell’istruttoria, avviata il 7 marzo scorso, sulla vendita di parte della società R2, controllata al 100% dal Biscione, al gruppo Sky. Vendita, che secondo quanto sostiene la media company, non è mai stata finalizzata.