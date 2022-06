Sky Media, concessionaria del gruppo Sky Italia, diventa partner di Pop Economy per la vendita dei suoi spazi pubblicitari.

Da giugno 2022 Sky Media è infatti la concessionaria di pubblicità in esclusiva del canale di economia Pop Economy, edito da Edoardo Grigione per Pop Media, che racconta il mondo dell’economia in tempo reale attraverso un team di giornalisti e reporter in tutto il mondo, con un linguaggio semplice e verificando ogni singola fonte.

Pop Economy è un canale tv indipendente (visibile su Sky alla posizione 512) con un palinsesto disegnato su nove aree tematiche che spaziano dall’economia e la finanza alla sostenibilità, dal cybercrime fino ai reportage. Il canale è anche presente su web e social e, grazie alla piattaforma streaming, si rivolge soprattutto alla generazione dei Millennial, oltre 13 milioni di italiani iper-connessi e social media addicted.

Con questa nuova partnership Sky Media conferma la varietà del suo portafoglio di soluzioni innovative ed efficaci per raggiungere target specifici avvalendosi di tutte le piattaforme, dal mondo della TV lineare e on demand a quello digital, radio e out-of-home.