Sky Media presenta oggi il Programmatic Guaranteed sull’Addressable Free To Air e Audience Cluster su On Demand, due strumenti innovativi basati sui dati che permettono, da una parte, di portare il Programmatic in televisione e, dall’altra, di selezionare i target delle campagne pubblicitarie con ancora più precisione.

“Sky è particolarmente sensibile alle esigenze del mercato e degli investitori e, attraverso la propria tecnologia, consente ai brand di veicolare in modo sempre più puntuale il loro messaggio pubblicitario.” afferma Aldo Agostinelli, Digital Officer di Sky. “Grazie a questi nuovi strumenti, ottenuti al termine di un imponente ed accurato lavoro di innovazione sulle modalità di vendita degli spazi pubblicitari e sulle modalità di elaborazione e gestione dei dati basato su processi di machine learning, Sky è il primo e unico broadcaster in Italia in grado di proporre la vendita in Programmatic Guaranteed anche in TV e una soluzione one audience e cross platform tra i canali On Demand e Digital”.

Il Programmatic Guaranteed sull’Addressable Free to air

Sky Media offre una possibilità in più agli investitori: l’offerta Addressable sui canali Free to Air di Sky e sui canali Viacom è ora disponibile anche in modalità Programmatic. Questa evoluzione dell’Addressable TV di Sky introduce nel mondo pubblicitario televisivo una nuova modalità di acquisto, basata su un processo più veloce, snello e trasparente che permette agli investitori di pianificare la pubblicità in TV con la flessibilità del digital.

La tecnologia Addressable Free to Air, permette di selezionare i target della campagna attraverso diverse modalità di profilazione, ad esempio per area geografica, per genere e per tipologia di contenuto per pianificare formati display in sovraimpressione durante i programmi dell’intrattenimento, cinema e serie TV. Ora, con la modalità Programmatic Guaranteed, gli investitori potranno pianificare con la tecnologia Addressable sul FTA verificando autonomamente, in qualsiasi momento, l’andamento e le performance finali della loro campagna.

Audience Cluster: la soluzione one audience e cross platform

La seconda importante novità introdotta da Sky Media è la “Audience Cluster”, uno strumento che consente di selezionare con ancora più precisione i target delle campagne di comunicazione sull’On Demand – modalità di fruizione che rappresenta, per alcuni titoli, fino al 70% dell’audience totale.

Grazie al nuovo Audience Cluster è possibile analizzare le abitudini di visione digital e On Demand degli abbonati e segmentare le audience sulla base dei loro interessi, in modo da affinare ancora di più la scelta dei target verso cui indirizzare una campagna On Demand.

Con Audience Cluster, Sky introduce quindi un nuovo modello di pianificazione pubblicitaria sui contenuti On Demand fruiti da Set Top Box, affiancando alla consolidata logica di contextual/affinity target quella del data-driven planning, che consente di virare il focus della pianificazione adv dal contenuto all’utente.