Sky Media, al via gli Spot Interattivi grazie al Controllo vocale di Sky Q

Sky Media lancia per la prima volta in Italia il progetto Reach (the) Content, un format di pianificazione pubblicitaria capace di mettere in evidenza i contenuti di approfondimento di alcuni spot attraverso l’interazione diretta degli spettatori, invitati all’utilizzo del Controllo vocale di Sky Q.

Sky Media, che opera su tv lineare, on demand e digitale, e che ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese l’Addressable TV con Sky AdSmart, si innova ancora e lo fa attivando il Controllo vocale su uno Spot. La visione del messaggio pubblicitario si trasforma così in un momento interattivo per consentire all’audience di diventare parte attiva e approfondire il contenuto con la visione di video long form di potenziale interesse, disponibili on demand.

Uno dei primi clienti ad aver scelto di affidarsi a Sky Media è Lufthansa. Il Controllo vocale attivato durante lo spot consentirà una visione extra di tre long-form dedicati a diverse destinazioni: Messico, New York, Sudafrica. Lo Spot invita gli utenti a scoprire i contenuti da approfondire in modo semplice e immediato: basta pronunciare la parola chiave scelta durante la visione dello Spot.

Lo Spot Lufthansa, realizzato in co-brand con Sky, è stato pianificato in modo strategico per intercettare, grazie alla tecnologia Sky AdSmart, i target di riferimento nei momenti di maggiore interesse.

Sky Media con questo format si conferma capace di sfruttare al meglio le tecnologie e la qualità dei suoi prodotti per offrire soluzioni creative e strategiche di impatto, cavalcando il trend di crescita di fruizione dei contenuti on demand.