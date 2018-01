“Un due tre stella!” ha totalizzato ieri su Sky Cinema e su Primissime 836.756 spettatori medi complessivi. Il prossimo appuntamento “La battaglia navale” , andrà in onda in prima tv lunedì 15 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile su Sky On Demand.

Ottimi ascolti per la prima delle due nuove storie de I Delitti del BarLume “Un due tre stella!”, diretta da Roan Johnson, che ha totalizzato ieri su Sky Cinema e su Primissime con 836.756 spettatori medi complessivi. La produzione originale Sky Cinema realizzata da Palomar e giunta al quinto anno di messa in onda, continua a registrare ascolti analoghi e spesso superiori a quelli di grandi blockbuster americani come Capitain America: Civil War (674.000 spettatori medi) e Alla ricerca di Dory (674.000). In particolare, sono stati 494.042 spettatori medi ad aver visto il film su Sky Cinema Uno/+1 HD e Sky Cinema Hits HD, e 342.713 hanno scelto di vederlo in anteprima grazie a Primissime, il 43% del totale.

Un pubblico affezionato del giallo-comedy tratto dai romanzi bestseller di Marco Malvaldi che quest’anno vede il debutto nel cast di Stefano Fresi, accanto a Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti, Marcello Marziali, Massimo Paganelli, Atos Davini e la partecipazione straordinaria di Corrado Guzzanti e il cameo di Mara Maionchi.

Un risultato che inaugura il nuovo anno dopo un periodo natalizio di grandi ascolti per Sky Cinema: il titolo più visto è stato L’ora legale trasmesso il 1° gennaio su Sky Cinema Uno/+1 HD (e Primissime) con 1.112.723 spettatori medi per la prima messa in onda, seguito da Mamma o papà? (26 dicembre) con un ascolto medio sugli stessi canali di 1.020.430 spettatori complessivi.

Il prossimo appuntamento con I delitti del BarLume sarà “La battaglia navale” , in onda in prima tv lunedì 15 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile su Sky On Demand.