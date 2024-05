Sky Inclusion Days, ecco chi ci sarà il 20 maggio a Milano

A pochi giorni dal grande appuntamento con SKY INCLUSION DAYS, tanti nuovi nomi si aggiungono al programma dell’evento dedicato ai temi dell’inclusione e della diversità, valori che da sempre Sky si impegna a promuovere e diffondere.

Una giornata di incontri, testimonianze e performance che si terrà dalle 9.00 di lunedì 20 maggio a Milano al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, e che sarà in diretta sul canale 501 di Sky oltre che in streaming su skytg24.it, con collegamenti e aggiornamenti anche su Sky TG24 e Sky Sport24.

Un viaggio per raccontare la diversità che rende unici… e uniche, alla scoperta dell’inclusione come forza che genera senso di appartenenza e crea nelle persone i presupposti per ricercare la propria felicità.

Si aggiungono nuovi nomi del mondo della cultura, delle istituzioni, dell’arte, della scienza, dell’intrattenimento e dello sport a completare il ricco programma della giornata, che si chiuderà con l’intervento e la performance di Achille Lauro.

Tra i tanti nuovi ospiti ilPresidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Mario Barbuto, l’attivista e promotrice dei diritti delle persone con disabilità Chiara Bisignani, l’ex pallavolista Federica Lisi Bovolenta, il capitano del Milan 1982-1997 e vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi, il rapper Brazzo, il regista e comico Marcello Cesena, la scrittrice Marina Cuollo, il Presidente di Take Group Marco Di Marco, la coach e speaker radiofonica Ivana Di Martino, l’Ing. Claudio Domenicali AD di Ducati Motor Holding SpA, il Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso Andrea Farinet, la Vice Presidente Fondazione Gaber e AD Goigest Dalia Gaberscik,il Prof. Alberto Gambino Giurista e Prorettore Vicario dell’Università Europea di Roma, Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, l’interprete LIS e Poetry Slammer Eugenia Giancaspro, il comico Nathan Kiboba, il Fondatore di Mygrants Christian Richmond Nzi, il responsabile Gaming & Digital Interactivity del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Luca Roncella, la Presidente di Parole O_Stili Rosy Russo, la creator di Stardust Jenni Serpi, il Presidente WeGlad e Vice Presidente PLEF Riccardo Taverna, la Presidente di EDGE Lucia Urciuoli, la Presidente di Fondazione Diversity Francesca Vecchioni e il campione d’Europa con l’Inter 2010 e vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti.

Già annunciata la presenza dell’autrice Chiara Gamberale e di altre protagoniste dello spettacolo come la scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti, la poliedrica Chiara Francini, la stand-up comedian Yoko Yamada e l’attrice Vittoria Schisano. Poi ancora l’atleta paralimpico Alessandro Ossola, l’autore, giornalista e podcaster Pablo Trincia, l’ex magistrato e giurista Gherardo Colombo, il Direttore dell’Amministrazione Penitenziaria di Opera Silvio Di Gregorio,lacampionessa del tennis e vincitrice degli US Open 2015 Flavia Pennetta, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Ad aprire la giornata, insieme a Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia anche il Direttore Generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, Fiorenzo Marco Galli, oltre ai rappresentanti degli enti patrocinanti.

L’evento Sky Inclusion Days, in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, si avvale infatti del patrocinio di: Comune di Milano, Consolato Generale Americano, Camera di Commercio Americana, Camera di Commercio Britannica.

SKY INCLUSION DAYS

MILANO – 20 MAGGIO, dalle 9:00 alle 18:30

MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA

LEONARDO DA VINCI

Via San Vittore 21, Milano

Il programma aggiornato in tempo reale e tutte le informazioni per partecipare all’evento e seguire i dibattiti dal vivo, sono disponibili su inclusiondays.sky.it.

IL PROGRAMMA

LUNEDÌ 20 MAGGIO 2024

Ore 09.00 – 13.00

Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture Sky Italia

SALUTI ISTITUZIONALI

Fiorenzo Marco Galli, Direttore Generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Layla Pavone, Resp. Board per Innovazione tecnologica e Trasformazione digitale Comune di Milano

Console Generale Douglass Benning, Consolato Generale Americano di Milano

Aaron Pugliesi, Head of Implementation Strategy American Chamber of Commerce

Steven Sprague, Presidente British Chamber of Commerce

L’OBIETTIVO DELLA VITA

Alessandro Ossola, Atleta paralimpico e testimonial Sky per l’inclusione

QUALCOSA

Chiara Gamberale, Scrittrice

UNA CORSA VERSO LA FELICITÀ

Ivana Di Martino, Coach professionista, formatrice e speaker radiofonica

NOI NON CI LASCEREMO MAI

Federica Lisi Bovolenta, ex Pallavolista

Modera: Federica Lodi, Giornalista Sky Sport

DOVE STA LA FELICITÀ?

Chiara Bisignani, Attivista e promotrice dei diritti delle persone con disabilità

Modera: Valentina Dolciotti, Direttrice DiverCity Magazine

REALTÀ VIRTUALE: STRUMENTO DI RIABILITAZIONE?

Luca Roncella, Resp. Gaming & Digital Interactivity, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Modera: Monica Peruzzi, Giornalista Sky TG24

IDEE PER IL DOPO LIVE – L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E NOI

Prof. Alberto Gambino, Giurista e Prorettore Vicario dell’Università Europea di Roma

Modera: Giuseppe De Bellis, Direttore Sky TG24

SAN SIRO PER TUTTI

Javier Zanetti, Vice President F.C. Inter

Franco Baresi, Honorary Vice President A.C. Milan

Mario Barbuto, Presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

Modera: Roberta Noè, Giornalista Sky Sport

SKY UP THE EDIT E I VALORI DELLO SPORT

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani

Federico Ferri, Direttore Sky Sport

Flavia Pennetta, Campionessa del tennis e vincitrice degli US Open 2015

Ing. Claudio Domenicali, AD Ducati Motor Holding SpA

Modera: Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion&Bigger Picture, Sky Italia

PREMIAZIONE VINCITORI SKY UP THE EDIT

Giuseppe De Bellis, Direttore Sky TG24

Federico Ferri, Direttore Sky Sport

Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion&Bigger Picture, Sky Italia

SONO SORDO MICA SCEMO

Brazzo, Rapper

TAMBURI DI SETTEMBRE

Eugenia Giancaspro, Interprete LIS e Poetry Slammer

IMPARIAMO LA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI

Brazzo, Rapper

Jenni Serpi, Creator Stardust

Eugenia Giancaspro, Interprete LIS e Poetry Slammer

Modera: Monica Peruzzi, Giornalista Sky TG24

Ore 14.00 – 18.30

SIAMO STELLE CHE BRILLANO

Vittoria Schisano, Attrice

Modera: Alessio Viola, Giornalista Sky TG24

LA FELICITÀ DELL’INCLUSIONE

Lucia Urciuoli, Presidente EDGE

Moderatore: Alessio Viola, Giornalista Sky TG24

ESISTONO LE PAROLE GIUSTE?

Giuseppe Musci, Head of Diversity, Inclusion & Bigger Picture Sky Italia

Marco Di Marco, Presidente Take Group

Rosy Russo, Presidente Parole O_Stili

Moderatore: Andrea Farinet, Presidente Fondazione Pubblicità Progresso

STRUMENTI IMPERFETTI

Yoko Yamada, Stand Up Comedian

NON SI PUÒ PIÙ DIRE NIENTE

Giorgio Gherarducci, Gialappa’s Band

Marco Santin, Gialappa’s Band

Marcello Cesena, Regista e comico

Modera: Alessio Viola, Giornalista Sky TG24

TREMATE TREMATE….

Barbara Alberti, Scrittrice e sceneggiatrice

Modera: Elisabetta Soglio, Giornalista Corriere della Sera

L’INCLUSIONE NON È UNA CASELLA DA SPUNTARE: LE PERSONE CHE INNOVANO

Francesca Manili Pessina, EVP Human Resources and Facility Management Sky Italia

Francesca Vecchioni, Presidente di Fondazione Diversity

Modera: Marina Cuollo, Scrittrice

UNO SPETTACOLO DIVERTENTE ANCHE PER I RAZZISTI

Nathan Kiboba, Stand Up Comedian

TRASFORMARE LE AVVERSITÀ IN OPPORTUNITÀ

Chris Richmond Nzi, Fondatore Mygrants

Modera: Pietro Saccò, Giornalista Avvenire

MONOLOGO

Pablo Trincia, Autore, giornalista e podcaster

TUTTE LE FORTUNE

Riccardo Taverna, Presidente WeGlad e Vice Presidente PLEF

Modera: Ilenia Moracci, Content Comms & Events Director Sky Italia

IL LAVORO IN CARCERE

Gherardo Colombo, Giurista ed ex magistrato

Silvio Di Gregorio, Direttore dell’Amministrazione Penitenziaria di Opera

Barbara Cavaleri, EVP Operations and Finance, Sky Italia

Modera: Paolo Foschini, Giornalista Corriere della Sera

F.U.O.R.I.

Chiara Francini, Scrittrice, attrice e conduttrice

Modera: Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion&Bigger Picture, Sky Italia

GIORGIO GABER, L’INCLUSIVITÀ PRIMA DELL’INCLUSION

Dalia Gaberscik, Vice Presidente Fondazione Gaber e AD Goigest

Modera: Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture, Sky Italia

INTERVENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI SKY ITALIA

Andrea Duilio

PERFORMANCE MUSICALE E INTERVISTA

con Achille Lauro

Modera: Vera Spadini, Giornalista Sky Sport