Sky e HBO insieme per la miniserie ‘Caterina la Grande’ con Helen Mirren

Con le riprese che inizieranno entro la fine di quest’anno, “Caterina la Grande” sarà una miniserie in quattro parti che scaverà nella corte politicamente e sessualmente tumultuosa della più potente monarca donna della storia. Caterina esercitò il potere supremo su tutta la Russia per quasi metà del XVIII secolo: forte, indipendente, di un’intelligenza sopraffina e sessualmente libera, è stata la definizione della donna moderna.

La storia seguirà Caterina durante la fine del suo regno e la sua relazione appassionata con Grigory Potemkin, con il quale tra scandali, intrighi e grandi conflitti, visse un amore ossessivo. Impossibilitati a sposarsi pubblicamente ma notoriamente promiscui, i due sviluppano una relazione unica e devota, superando i loro avversari e plasmando insieme la Russia come la conosciamo oggi.

“Caterina la Grande”, prodotta da Origin Pictures e New Pictures, andrà in onda su Sky Atlantic nel Regno Unito, Irlanda, Italia, Germania e Austria e sul servizio streaming di Sky recentemente lanciato in Spagna. HBO manderà in onda la miniserie negli Stati Uniti e la distribuirà in Canada grazie all’accordo di distribuzione con Bell Media.

Helen Mirren ha dichiarato: «Sono entusiasta della possibilità di incarnare una donna della storia che ha conquistato e poi esercitato una grande influenza. Ha riscritto le regole delle donne al potere ed è riuscita a guadagnarsi l’epiteto “Grande” accanto al suo nome, Caterina la Grande. Sono molto grata di avere HBO e SKY come partner in questa impresa. Non ci sono altre case di produzione in televisione che supportino e abbiano la conoscenza necessaria per questo tipo di progetto».

Scritta da Nigel Williams (Elizabeth I, Wodehouse in Exile) e diretta dal vincitore di BAFTA e Emmy Philip Martin (The Crown, Mo, Prime Suspect), “Caterina la Grande” avrà come produttori esecutivi David M. Thompson (Woman in Gold, Death Comes to Pemberley) per Origin Pictures e Charlie Pattinson (Elizabeth I, The Missing, Skins) per New Pictures, Helen Mirren e Philip Martin.

“Catherine the Great” è il terzo progetto del gruppo Sky e HBO a vedere la luce grazie a una partnership internazionale per lo sviluppo di produzioni su larga scala, nell’ambito dell’accordo pluriennale di coproduzione con un investimento di 250 milioni di dollari annunciato lo scorso anno. La prima produzione commissionata nell’ambito della partnership globale è stata “Chernobyl”, una drammatizzazione della vera storia di una delle peggiori catastrofi create dall’uomo nella storia con protagonista Jared Harris (The Crown, Mad Men), e la seconda è stata Gangs of London (w/t), un thriller sulla malavita nuovo e originale che porta gli spettatori in un viaggio adrenalinico nel cuore nascosto della capitale.