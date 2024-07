In total audience 981 mila spettatori medi complessivi per Sky, con picchi di oltre 1 milione 200 mila per le fasi decisive del match.

Grandi ascolti per Wimbledon in esclusiva su Sky: ieri il match tra Sinner e Berrettini – in diretta dalle 19.50 alle 23.32 – ha registrato il secondo miglior ascolto di sempre per un incontro del torneo londinese, con 981 mila spettatori medi in Total Audience*, il 5,4% di share tv e 2 milioni 231 mila spettatori unici**.

Ascolti che si impennano in occasione delle fasi clou del match: sempre in Total Audience*, un picco si registra alle 23.30 con oltre 1 milione 200 mila spettatori medi complessivi, mentre il picco di share tv è dell’8,8% alle 23.32, sul match point decisivo.

Ottimi anche i risultati social: circa 2 milioni di video views e 300 mila interazioni, più 400 mila interazioni per la Social TV Audience. Sul sito skysport.it hanno seguito il match 217 mila utenti unici.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go

** Il dato non include le visioni su Sky Go

