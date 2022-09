Da oggi l’app Paramount+ arriva su Sky Glass e su Sky Q. Tutti gli abbonati a Sky Cinema, inoltre, possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul loro abbonamento Sky.

Il servizio di streaming di Paramount arriva quindi su Sky con le sue oltre 8.000 ore di intrattenimento, film di successo e prime visioni, produzioni originali ed esclusive, una ricca offerta di serie tv e il meglio dell’animazione per i più piccoli.

“Siamo molto contenti di dare il via anche in Italia all’accordo europeo con Paramount, che rafforza la collaborazione tra i due gruppi nel nostro Paese e conferma ancora una volta Sky come partner di eccellenza per i migliori player del mercato”, commenta Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia. “Con l’arrivo dell’app Paramount+, l’esperienza di visione migliora ulteriormente: su Sky Q l’aggregazione dei nostri contenuti e delle migliori app in streaming è ancora più ricca; e su Sky Glass, la prima innovativa TV di Sky, sarà possibile godere di un’integrazione ancora più completa, all’insegna della semplicità. I clienti Sky Cinema – conclude Duilio – potranno inoltre accedere senza costi aggiuntivi ad ancora più film, produzioni originali ed esclusive e molto altro, un’altra grande notizia per i nostri abbonati”.

Grazie a questa partnership, Sky rende disponibile ai propri abbonati Sky Cinema un’offerta dedicata per fruire senza costi aggiuntivi del servizio Paramount+ con i suoi contenuti originali esclusivi, i blockbuster e le sue serie iconiche. Paramount+ può così allargare ulteriormente la diffusione del suo servizio streaming su una platea attenta alla qualità come quella della pay tv.

“Sky è nostro partner in Italia da ormai molti anni e non poteva non esserlo anche per il lancio di Paramount+, il nostro servizio streaming che offre contenuti per tutti. Il pubblico italiano infatti avrà a disposizione un’offerta vastissima di Originals e non solo di alta qualità, mai vista prima: dal grande cinema, alle serie, dall’animazione ai documentari e ai reality. La passione per il cinema, l’intrattenimento e la volontà di valorizzare i talenti locali e internazionali – come Elodie, Greta Scarano e Verdone e star internazionali del calibro di Benigni e Silvester Stallone – sono i valori che condividiamo con Sky e che hanno reso forte un accordo di distribuzione di questo tipo”, commenta Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, Middle East & Africa, Paramount. “Siamo entusiasti di poter contare anche su un partner tanto importante nell’accelerare le nostre ambizioni nel segmento streaming supportando, d’altro canto, gli obiettivi di Sky nell’offrire al proprio pubblico contenuti di qualità e flessibilità di fruizione”.

L’arrivo dell’app su Sky Glass e Sky Q completa ulteriormente l’offerta dei principali servizi streaming, disponibili tutti in unico posto.