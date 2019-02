Sky, già in onda 6 film premiati con l’Oscar 2019

Sei titoli premiati con l’Oscar sono disponibili su Sky, per chi vuole vedere (o rivedere) le storie che hanno trionfato ed emozionato in questa stagione cinematografica.

Su Sky gli Oscar® non sono ancora finiti: ben 6 titoli premiati con l’Oscar® sono disponibili su Sky, per chi vuole vedere (o rivedere) le storie che hanno trionfato ed emozionato in questa stagione cinematografica. “Black Panther” premiato per i migliori costumi, la miglior scenografia e per la migliore colonna sonora sarà in onda su Sky Cinema Oscar® domani 26 febbraio alle 21.15 ed già disponibile su Sky On Demand.

Su Sky Primafila sono disponibili “BlacKkKlansman” di Spike Lee (Premio Oscar® per la miglior sceneggiatura non originale), “A Star is Born” con Lady Gaga e Bradley Cooper (Premio Oscar® per la miglior canzone, Shallow) e “First Man – Il primo uomo”, il biopic sulla storia dell’astronauta Neil Armstrong (Premio Oscar® per i migliori effetti visivi). Inoltre, dal 28 marzo su Sky Primafila arriverà anche “Bohemian Rhapsody”, il film più premiato ieri con 4 statuette (miglior attore protagonista a Rami Malek, miglior montaggio, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro).

E dal 2 aprile alle 20.55, su National Geographic (canale 403 di Sky) sarà in programmazione anche “Free Solo”, Premio Oscar® 2019 come miglior documentario per la produzione National Geographic che racconta l’impresa del free climber Alex Honnold.

Fino al 3 marzo resterà acceso Sky Cinema Oscar® (canale 304 di Sky), il canale dedicato ai film premiati con il più importante premio cinematografico: stasera dalle 21.15 sempre al canale 304 sarà visibile “Il meglio della Notte degli Oscar®”, poi disponibile anche su Sky On Demand.