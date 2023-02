Will Media e Sky rafforzano la loro collaborazione creando insieme nuovi contenuti digitali per raccontare i principali trend di cambiamento, dalla cultura all’ambiente.

Will Media e Sky rafforzano la loro collaborazione creando insieme nuovi contenuti digitali per raccontare i principali trend di cambiamento, dalla cultura all’ambiente. La partnership segue il lancio del podcast sui mestieri del mondo del cinema Retro Scena, uscito a fine dicembre e curato da Chora Media, società che con Will ha dato vita al polo italiano dell’informazione nativa digitale.

Venerdì 17 febbraio prenderà il via il videopodcast in formato talk pensato per raccontare l’evoluzione del mondo “media & entertainment“, Show Off, condotto da Francesco Oggiano e Giulia Valentina. Nella prima puntata, dedicata al fenomeno delle serie TV, sarà ospite d’eccezione Salvatore Esposito, volto di uno dei personaggi più iconici della serialità italiana, esportata in tutto il mondo, Gennaro Savastano (Gomorra – La serie). Arriverà invece prossimamente Junk, il documentario-inchiesta sul costo sociale e ambientale dell’industria della moda e del fast fashion.

Nuova collaborazione

Questa nuova collaborazione fra Will e Sky arriva dopo l’esperienza di What’s Next, l’approfondimento curato da Will Media, in onda su Sky TG24 e sui canali social della testata, che affronta l’attualità con un linguaggio chiaro, semplice e accessibile al pubblico più giovane, per offrire contenuti di informazione di qualità anche a quel pubblico che si informa usando formati e media diversi.

Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia, commenta: “Siamo felici di rafforzare la nostra collaborazione con Will, un partner che condivide con noi la vocazione a innovare. Sperimenteremo così nuovi linguaggi che si rivolgono ai più giovani, per soddisfare la loro grandissima voglia di conoscere il mondo. Vogliamo offrire loro nuovi contenuti digitali pensati appositamente per una platea così curiosa e alla continua ricerca di prodotti di qualità”.

“Non è un caso che i prodotti di questa collaborazione siano declinati su diversi canali – racconta Alessandro Tommasi, fondatore di Will, piattaforma nativa digitale che raccoglie già una community di 2 milioni di persone, in maggioranza under 35. “Podcast, video Youtube e piattaforma televisiva: con Sky stiamo portando le informazioni dove i giovani le cercano, mettendo contemporaneamente a disposizione di un pubblico esigente, come quello che ogni giorno sceglie l’emittente all news, prodotti di qualità capaci di raccontare, in linea con la mission di Will, il cambiamento”.

Tutti i titoli della collaborazione

Retro Scena. Il podcast curato da Chora Media e costruito come un viaggio in sei tappe per esplorare i mestieri del cinema e delle serie TV condotto da Omar Schillaci, vice direttore SkyTG24. Gli interventi sono di Stefano Bises, Francesco Vedovati, Virginia Valsecchi, Luca Bigazzi, Veronica Fragola, Cristina Comencini. Retro Scena è disponibile dal 22 dicembre sulle piattaforme audio free (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcasts).

Show Off. Il videopodcast in formato talk sull’evoluzione del settore “media & entertainment” con ospiti d’eccezione. Host Francesco Oggiano per Will e Giulia Valentina per Sky, Show Off sarà disponibile a partire dal 17 febbraio con un episodio a settimana sul canale Spotify di Will (anche in formato video) e sul canale YouTube di Sky Italia. Prima puntata sulle serie TV con Salvatore Esposito.

Junk. Il documentario-inchiesta sul costo sociale e ambientale della fashion industry. Un giro del mondo tra Cile, Ghana, Bangladesh, Indonesia, Texas e perfino Italia. Host Matteo Ward, regia di A Thing By, con cui Will ha già collaborato per il documentario One Day One Day. Junk sarà distribuito prossimamente sui canali Sky.