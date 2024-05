Sky e Actionaid, a Milano il quarto Sky Up Digital Hub italiano

Nello storico quartiere Gratosoglio, nella periferia sud di Milano, nasce il quarto Sky Up Digital Hub italiano.Lo spazio è pensato per far conoscere a ragazze e ragazzi le potenzialità del mondo digitale, del web e delle nuove tecnologie ed è stato realizzato da Sky in collaborazione con ActionAid, associazione presente in oltre 70 Paesi che si occupa di prevenire e contrastare la povertà giovanile e le diseguaglianze educative, intervenendo sulla promozione dei diritti sociali, economici e civili di giovani a rischio o in condizioni di vulnerabilità.

Il nuovo Sky Up Digital Hub è stato inaugurato presso Baroni85, uno spaziodel Comune di Milano nel quale ActionAid insieme a cinque realtà operanti sul territorio (232 APS, Cooperativa Zero5, Consorzio SIR, CSI – Centro Sportivo Italiano, Comitato di Milano), realizza numerose attività dedicate ai giovani tra i 14 ai 25 anni. Si tratta di un luogo di incontro e confronto, dove ogni persona è libera di proporre idee e progetti e di essere quindi sia destinatario che protagonista delle attività della struttura, partecipando attivamente alla costruzione di soluzioni ai propri bisogni.

All’interno di questo spazio, grazie al nuovo Sky Up Digital Hub, i ragazzi e le ragazze potranno anche sviluppare le loro competenze digitali utilizzando i device tecnologici forniti da Sky, tra cui computer e software di ultima generazione, attrezzature per riprese audiovisive, beneficiando anche della connessione a banda-larga Sky Wifi e della smart TV Sky Glass, per condividere momenti di svago e di formazione.

Nel nuovo Digital Hub, Sky svilupperà dei workshop didattici, tenuti da dipendenti volontari, su diverse tematiche – tra cui social media management e progettazione grafica di contenuti – che si affiancheranno alle attività di studio e ai laboratori creativi organizzati da ActionAid all’interno di Baroni85. In questo modo, i giovani del centro potranno acquisire nuove competenze che saranno loro utili per inserirsi nel mercato del lavoro e confrontarsi con una società sempre più dinamica e competitiva.

“Baroni85 – commenta l’Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva – è uno spazio dei giovani per i giovani, pensato per dare loro modo di esprimersi negli ambiti e con il linguaggio che più li rappresenta, dalla musica all’arte. Siamo quindi molto felici che Sky abbia deciso di collaborare con ActionAid e di entrare così nella grande famiglia di Baroni85, portando competenze e conoscenze utili alla crescita e alla formazione digitale di tante ragazze e ragazzi che frequentano questo hub. Agendo in un’area non centrale della città e andando a intercettare anche chi vive in contesti svantaggiati, il nuovo Sky Digital Hub in Baroni85 si presenta come una risorsa di inclusione strategica, per ricordare il valore del Gratosoglio e contribuire così a uno sviluppo più equo di Milano”.

Katia Scannavini, Vicesegretaria Generale di ActionAid Italia ha commentato “Le nuove generazioni hanno tutti gli strumenti e le capacità di costruire il proprio futuro e trovare la propria strada, a condizione che venga data loro la possibilità di esprimersi e di essere protagonisti dei processi decisionali che li riguardano. ActionAid agisce come un ente facilitatore di processi partecipativi, promotore del dialogo tra le Istituzioni, le reti, i servizi e le portatrici e i portatori di diritto. Siamo davvero grati che una realtà come Sky abbia creduto nel nostro approccio e investito nelle potenzialità di Baroni85, contribuendo a renderlo uno spazio dove i ragazzi e le ragazze possano acquisire competenze e co-progettare azioni concrete per rispondere ai propri bisogni”

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, dichiara: “Le competenze digitali sono sempre più fondamentali nella nostra società, ma purtroppo il digital divide è ancora molto diffuso. Per questo siamo davvero felici di inaugurare oggi un nuovo Sky Up Digital Hub in collaborazione con ActionAid – associazione con cui condividiamo i principi della solidarietà e dell’equità sociale – che ci permetterà di dare ad ancora più ragazzi competenze e strumenti utili per costruirsi un futuro più solido”.

Il nuovo Sky Up Digital Hub è il quarto spazio italiano inaugurato nell’ultimo anno da Sky con l’obiettivo di favorire l’inclusione digitale dei suoi frequentatori.

Il primo Digital Hub è stato aperto a Milano assieme all’Associazione CAF – Centro di Aiuto ai Minori e alla Famiglia in crisi, impegnata nel seguire bambini e ragazzi allontanati dal proprio nucleo familiare. Sempre nella periferia milanese si trova il centro creato per i giovani dell’Associazione La Strada, che si occupa di accoglienza, formazione e inclusione lavorativa. Lo spazio di Roma è invece dedicato agli Over 65 ed è stato aperto in collaborazione con il Centro Sociale Anziani Settebagni, per ridurre il rischio di esclusione sociale e digitale delle persone in questa fascia d’età.

Gli Sky Up Digital Hub si inseriscono nel programma di Gruppo Sky Up, che mira a supportare le fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione digitale, gli under 25 residenti in aree urbane svantaggiate e le persone Over 65, che spesso non conoscono le potenzialità del digitale e non si sentono abbastanza sicuri nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

In Italia, Sky Up Digital Hub ha aderito al Manifesto per la Repubblica Digitale, iniziativa nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quadro della strategia “Italia 2025”. Il progetto si pone l’obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana, per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasformazione digitale del Paese.