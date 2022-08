Sky e DAZN hanno firmato un accordo che prevede l’arrivo dell’app di DAZN su Sky Q a partire da lunedì prossimo 8 agosto, e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder Sky il canale ZONA DAZN, con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi.

Tutte le partite su Sky Q con la app DAZN via internet

Con il solo decoder della pay tv del gruppo controllato da Comcast si potrà quindi vedere tutto il campionato, ma bisognerà pagare due abbonamenti. Uno a Sky e l’altro a Dazn. In questo modo la app di DAZN si andrà ad aggiungere alle altre app già presenti (da Netflix a Dinsey+) su Sky Q.

Il nuovo canale satellitare Zona Dazn sul 214 a pagamento

L’altra novità è il lancio di un canale satellitare e digitale terrestre, 214 del telecomando Sky, che trasmetterà i match della serie A (le 7 partite per turno di Serie A in esclusiva su DAZN complementari alle 3 trasmesse sui canali Sky), rubriche, e una selezione di altri eventi sportivi. Il canale si chiama Zona Dazn e per vederlo bisognerà sottoscrivere un’opzione dedicata: 5 euro al mese in più da aggiungere al prezzo dell’abbonamento di Dazn (29,99 euro al mese di base o 39,99 per il ‘Plus’). Cinque euro in più che finiranno quindi a Dazn.

In altre parole, gli abbonati Sky e tutti i tifosi per evitare il rischio di disservizi durante le partite e per tornare a fruire del calcio sul satellite o sul digitale dovranno pagare un surplus di 5 euro, oltre ai due abbonamenti.

Come funziona per abbonarsi

Con questo accordo, gli abbonati Sky Q e MySky – via satellite o via internet – che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando.

Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN.

Andrea Duilio (Sky): ‘Serie A fruibile su più piattaforme’

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, commenta: “Sky da sempre vuole sostenere la passione dei tanti italiani che amano il calcio e lo sport in generale. Questo accordo con DAZN crea un’opportunità in più per i tifosi, per vivere al meglio lo spettacolo della Serie A. Oltre alle 3 partite di Serie A per ogni turno trasmesse sui canali Sky, l’app DAZN sarà disponibile su Sky Q, a conferma

della nostra strategia di aggregazione delle migliori app in streaming, tutte in unico posto, per un’esperienza di visione semplice e coinvolgente. E chi lo vorrà, potrà anche aggiungere l’opzione dei canali lineari via satellite o digitale terrestre. Si tratta di un deciso passo in avanti affinché la Serie A possa essere fruita su più piattaforme e possa godere di una maggiore visibilità”.

Stefano Azzi (DAZN): ‘Diversificazione delle partnership importante asset strategico’

Stefano Azzi, CEO DAZN Italia, commenta: “La diversificazione delle partnership rappresenta un importante asset strategico per la crescita del nostro business. All’interno del piano di sviluppo a lungo termine che stiamo implementando si inserisce quindi anche l’accordo commerciale con SKY che annunciamo oggi. Si tratta di una delle collaborazioni importanti siglate in vista della stagione sportiva 2022/2023 con l’obiettivo di offrire contenuti sportivi live e on demand ad un numero sempre crescente di tifosi ed aumentare così la visibilità delle competizioni che trasmettiamo. Un accordo in linea con l’attuale partnership strategica stretta in Germania dove Sky è già nostro partner”.

Vergari (Adiconsum): ‘Soddisfatti a metà. Penalizzato chi non può avere internet’

“Soddisfazione per l’accordo Dazn/Sky che finalmente permette, come da tempo richiesto da Adiconsum, di vedere la serie A su tutte le piattaforme – scrive Adiconsum in una nota- Sconcertante però la decisione annunciata di far vedere il canale Dazn sulla TV lineare di Sky sia su satellite che terrestre, solo a chi ha l’abbonamento allo streaming di Dazn aggiungendo altri 5 euro. Quindi niente libertà di scelta. L’assurdo è che chi non è in possesso di una connessione ad internet sufficiente finalmente potrebbe vedere, con qualità e certezza, il campionato in TV lineare ma dovrebbe pagare comunque l’abbonamento a Dazn su internet e pure quello su Sky. In pratica, un accordo che non serve e che continua purtroppo a penalizzare chi non può avere internet. È indispensabile permettere a tutti di abbonarsi al canale satellitare o terrestre di Dazn ad un costo congruo che caso mai può essere garantito gratuitamente a chi ha già l’abbonamento a Dazn in streaming. Aspettiamo fiduciosi”. L’associazione chiede inoltre l’intervento di Agcm e Agcom per risolvere le suddette criticità.

Tanto più che avere il canale lineare 214 diventa più caro, un privilegio che costa soprattutto “per gli anziani che non sono abituati ad armeggiare con le app nemmeno quella di Sky”, aggiunge.

Finisce l’esclusiva dello streaming di Timvision che resta titolare per altre due stagioni

Dopo una stagione finisce così l’esclusiva di Timvision su tutta la Serie A, che si tradurrà in uno “sconto” che, secondo diverse fonti, potrebbe essere di 90-100 milioni di euro (dai complessivi 340 milioni del contratto di esclusiva inziale). E questi 100 milioni mancanti dovrebbero arrivare appunto da Sky, anche se cifre ufficiali non ce ne sono.

DAZN resta titolare dei diritti in esclusiva di tutte le partite di Serie A per le prossime due stagioni, 2022-2023 e 2023-2024 in seguito all’accordo con Tim per la spartizione degli 840 milioni annui per i diritti di trasmissione. La trasmissione delle partite su Timvision è garantita anche per le prossime due stagioni.

Nuova vita al digitale?

Per quanto riguarda il digitale, quest’anno non sarà più utilizzato come semplice canale di backup, come lo scorso anno quando il digitale subentrava soltanto in caso di malfunzionamento dello streaming della app di DAZN. Quest’anno il canale digitale potrebbe ricoprire un ruolo più attivo, come alternativa magari a pagamento. Secondo alcune voci, il digitale potrebbe diventare una fee extra (5 euro in più?) utilizzata magari da Timvision come alternativa allo streaming. Per ora non c’è nulla di ufficiale ma una soluzione del genere non è esclusa visto il riferimento diretto di Tim al digitale nel comunicato di due giorni fa in cui annuncia l’apertura di Dazn a diversi partner oltre Timvision.

Quel che sembra certo è che la presenza del nuovo canale lineare 214 di Sky (satellitare o digitale) e digitale di Timvision (7 partite) dovrebbe allentare la pressione sui Content Delivery Network (CDN) – le reti di server – di Dazn decongestionando il traffico ed evitando così colli di bottiglia e disservizi con milioni di utenti alle prese con la famigerata “rotellina”.

