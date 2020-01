Sky, dal 7 al 31 gennaio ritorna ‘Calciomercato – L’Originale’

Torna il tradizionale appuntamento di gennaio con il calciomercato e su Sky ecco una nuova edizione di “Calciomercato – L’Originale”, con il trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.

Dal 7 al 31 gennaio, tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 23 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 24 (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno), tutte le trattative del mercato invernale passano in diretta dallo studio del programma cult di Sky Sport, la cui ultima edizione (estate 2019) è stata, in termini di audience, la migliore degli ultimi 5 anni con 154 mila spettatori medi a puntata.

Dal mare alla montagna, dalla spiaggia alla neve, lo studio scenografico ricreerà l’atmosfera di un tipico paesaggio invernale: sarà un impianto sciistico a fare da set al programma con Gianluca Di Marzio che annuncerà i colpi di mercato a bordo di una slitta e la postazione di Fayna (Valerio Spinella) su una seggiovia. In studio anche una particolare“cabina”, che per l’occasione sarà un’ovovia, dove gli ospiti si racconteranno ad Alessandro Bonan.

In arrivo anche una nuova sigla, “Buonanotte felicità”, come sempre scritta e interpretata dal conduttore-cantautore: “L’ho scritta con l’intento di renderla un po’ più riflessiva e meno giocosa. Mi piaceva l’idea di una canzone che riscaldasse un po’ il pubblico a casa”. Durante le puntate, non mancheranno anche gli intermezzi melodici di un’arpa celtica.

A riscaldare i dibattiti in studio, ogni sera interverranno uomini di sport, cultura e spettacolo, oltre ai collegamenti con gli inviati della squadra mercato di Sky Sport.