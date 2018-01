Sky, dal 29 gennaio arriva ‘Cinepop’ il nuovo programma che racconta il mondo del cinema

Il nuovo programma condotto da Sarah Felberbaum partirà lunedì 29 gennaio in prima serata su Sky Cinema Uno racconterà il mondo del cinema in sala e in onda su Sky con un linguaggio nuovo, diretto ed ironico.

Da lunedì 29 gennaio, in prima serata su Sky Cinema Uno, arriva CINEPOP, il nuovo programma quotidiano di infotainment che racconterà il mondo del cinema in sala e in onda su Sky con un linguaggio nuovo, diretto ed ironico. Uno studio fantascientifico, un luogo di incontro con i volti più famosi del cinema, abitato ogni mese da una nota attrice che consiglia film imperdibili e ne svela tutte le curiosità, grazie a rubriche, quiz e interviste ai protagonisti.

Ad inaugurare la conduzione di CINEPOP, Sarah Felberbaum, attrice in film di successo come Il Principe abusivo, Una Piccola impresa meridionale e Poli opposti, mentre a dirigere il programma sarà il regista Max Croci (Poli opposti, Al posto tuo, La verità vi spiego sull’amore).

Nella sua versione weekend, invece, Cinepop dedicherà l’intero spazio del sabato al Cinemaniaco Gianni Canova, mentre la domenica il padrone di casa sarà Francesco Castelnuovo con interviste, consigli e approfondimenti.

Tra le rubriche proposte spiccano 4 cose per fare i fighi, l’essenziale per fare bella figura con gli amici anche se non si è ancora visto un film; Cosa mi consigli?, spazio dedicato ai film in uscita prossimamente in sala; Puzzle – indovina il film, un quiz con i film in onda su sky cinema; Come hanno fatto?, l’anatomia di una scena cult di una pellicola in onda su sky cinema; si o no, il test in cui gianni canova e francesco castelnuovo si sfidano sulla conoscenza di due film selezionati; Piccoli cinemaniaci, vede protagonisti i bambini (di età compresa tra gli 8 e i 12 anni) nel racconto di un film in onda su sky cinema; Le ricette di sky cinema, gli ingredienti giusti per fare il film perfetto con barbara tarricone in versione cine-cuoca; Lo sai fare?, il tutorial che insegna a costruire il costume di un supereroe; Viaggio sul set, con immagini esclusive dal dietro le quinte di un film in lavorazione; Il festival in pillole, il reportage “fast&furious” dai principali festival dedicati al mondo cinematografici.

“Cinepop nasce come uno spazio-cinema in cui non si affittano film come un tempo, ma si ascoltano consigli e curiosità” – racconta il regista Max Croci – “una videoteca rétro-future che strizza l’occhio a quegli interni spruzzati di luce al neon di molti film di fantascienza”.