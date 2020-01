Sky Sport Quiz Reward sarà presentato da Marco Cattaneo e Sara Brusco: in onda da venerdì 31 gennaio e sarà in onda ogni settimana, fino al 10 aprile, alle ore 21, su Sky Sport Uno (disponibile anche on demand su Sky Q).

Si chiama Sky Sport Quiz Reward ed è il primo quiz sportivo nella storia di Sky. Parte venerdì 31 gennaio e sarà in onda ogni settimana, fino al 10 aprile, alle ore 21, su Sky Sport Uno (disponibile anche on demand su Sky Q).

A presentarlo una coppia inedita: il giornalista di Sky Sport Marco Cattaneo e la conduttrice di Sky TG24 Meteo Sara Brusco. Un format di Runway®, ideato da Alvise Borghi e Francesco Leoni, tra gli autori più importanti della storia del quiz italiano. La regia è di Roberto “Popi” Montoli.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Brand Solutions, divisione interna di Sky Media.

Passione, competenza e amore per lo sport. Sono questi gli ingredienti principali del nuovo game show di Sky Sport, nato da un’idea del conduttore Marco Cattaneo (“Un sogno che si realizza dopo 15 anni”) che metterà alla prova il talento dei giocatori partecipanti, tutti accomunati da una smisurata conoscenza verso lo sport in tutte le sue declinazioni. I giochi e le domande, infatti, riguarderanno tutte le discipline: dal calcio ai motori, Formula 1 e MotoGP, e poi tennis, basket, rugby, solo per citare alcuni degli sport che ogni giorno Sky Sport racconta e trasmette live sui propri canali.

Ogni venerdì, 11 puntate di puro divertimento (8 eliminatorie più 2 semifinali e la finale del 10 aprile) in un mix di gioco e intrattenimento, tradizione e tecnologia, grazie alla vivacità della coppia Cattaneo-Brusco che interagirà con i concorrenti con ironia e leggerezza. A rendere il gioco ancora più coinvolgente, non mancherà l’utilizzo di video, clip animate dai talent di Sky Sport, i ritratti di grandi sportivi con la proiezione delle figurine Panini di campioni del presente e del passato, in uno studio super tecnologico e interattivo caratterizzato dall’utilizzo della realtà aumentata.

Saranno 32 i concorrenti al via (4 per ogni puntata eliminatoria), selezionati tra oltre 5mila candidature, e tutti verranno premiati, con premi di puntata e premi di consolazione, che verranno svelati venerdì dopo venerdì, oltre a un super premio per il vincitore finale. Tutti i premi sono messi in palio grazie a Reward, un’iniziativa di Intesa Sanpaolo che consente ai propri clienti di giocare e provare a vincere premi dedicati ed esclusivi.