Sky Cinema Oscar, al via il canale dedicato agli Oscar 2019

Anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Oscar® e, in occasione della 91ª edizione degli Academy Awards®, dedica un intero canale – acceso 24 ore su 24 e in alta definizione – ai film premiati con l’ambita statuetta. Per più di due settimane, da venerdì 15 febbraio a domenica 3 marzo, infatti, Sky Cinema Hits (canale 304) si trasforma in Sky Cinema Oscar®. I titoli sono disponibili anche su Sky On Demand nella collezione dedicata.

Una programmazione speciale di oltre 90 film accompagnerà lo spettatore fino all’attesa Notte degli Oscar® 2019, trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky, la notte tra domenica 24 e lunedì 25 febbraio, a partire dalle 22.50 fino all’alba su Sky Cinema Oscar®.

Da non perdere due film in prima visione, tra quelli premiati nel 2018: lunedì 18 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Oscar® andrà in onda TONYA, il biopic dedicato alla storia della controversa campionessa di pattinaggio artistico su ghiaccio Tonya Harding (intepretata da una strepitosa Margot Robbie) e di come si arrivò allo scandalo che la investì nel 1994. Nel film anche Allison Janney, premiata con l’Oscar® come Miglior attrice non protagonista 2018.

Domenica 24 febbraio, alle 21.00 su Sky Cinema Oscar®, l’altra prima tv del canale: UNA DONNA FANTASTICA. Oscar® 2018 per il Miglior film straniero e Orso d’argento per la migliore sceneggiatura al Festival di Berlino 2017 per un’opera sui diritti negati diretta da Sebastián Lelio e prodotta da Pablo Larraín. La giovane Marina, cameriera, ha una relazione con Orlando, più grande di lei di 20 anni. Quando improvvisamente Orlando muore dopo un malore, Marina si ritrova bersaglio dei subdoli sospetti dei familiari. Ad alimentare il clima di diffidenza e pregiudizio nei suoi confronti è il fatto che Marina sia transessuale.

A seguire, l’appuntamento più atteso: la diretta esclusiva su Sky della Notte degli Oscar® 2019, dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar®. Ad accompagnare gli spettatori ci sarà Francesco Castelnuovo che, dagli studi Sky, commenterà i momenti salienti della Cerimonia insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova e tanti altri ospiti d’eccezione. Tra questi, la giornalista di Sky TG24, Denise Negri, e tre delle conduttrici di Cinepop: Elena di Cioccio (conduttrice tv e attrice), Margareth Madè (attrice e modella) e Michela Andreozzi (regista, attrice e sceneggiatrice).

Non mancheranno i film più premiati del 2018: su Sky Cinema Oscar® saranno in programmazione LA FORMA DELL’ACQUA, la storia d’amore tra una ragazza e una creatura anfibia diretta da Guillermo Del Toro che ha ottenuto 4 Oscar® (film, regia, scenografia e colonna sonora); TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI, dramma teso e sarcastico diretto da Martin McDonagh con Francis McDormand premiata con l’Oscar® come miglior attrice protagonista e Sam Rockwell come miglior attore non protagonista; CHIAMAMI COL TUO NOME, delicata pellicola di Luca Guadagnino premiata per la miglior sceneggiatura non originale a James Ivory; BLADE RUNNER 2049, film diretto da Denis Villeneuve, sequel del cult di fantascienza, che vede Ryan Gosling e Harrison Ford protagonisti e che ha ottenuto 2 Oscar® (fotografia ed effetti speciali); COCO, spettacolare animazione targata Disney Pixar premiata per il miglior film d’animazione e la miglior canzone.

Inoltre, grazie a Premium Cinema (canale 313 di Sky), i clienti Sky Cinema potranno vedere tutti gli altri film che hanno vinto l’Oscar® nel 2018: sabato 23 febbraio dalle 13.00 andrà in onda DUNKIRK, film di Christopher Nolan premiato con tre Oscar® (miglior montaggio, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro), ambientato durante la Seconda guerra mondiale, che racconta l’evacuazione di Dunkerque nel 1940. A seguire, alle 14.50 L’ORA PIÙ BUIA, di Joe Wright, che segue le vicende del Primo Ministro britannico Winston Churchill, interpretato da Gary Oldman (Premio Oscar® 2018 come miglior attore), agli inizi della Seconda guerra mondiale. Il film ha vinto anche nella categoria miglior trucco. Alle 17.00 IL FILO NASCOSTO, film diretto da Paul Thomas Anderson, ambientato all’interno dell’industria della moda londinese degli anni Cinquanta e premiato con l’Oscar® come migliori costumi. Alle 19.15 sarà la volta di SCAPPA (GET OUT), horror diretto da Jordan Peele premiato per la migliore sceneggiatura originale.

Spazio anche ai film pluri-premiati nel 2017: LA LA LAND, il musical di Damien Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling premiato con 6 statuette (regia, attrice, fotografia, colonna sonora originale, canzone e scenografia), e MOONLIGHT – TRE STORIE DI UNA VITA, commovente racconto di formazione che ha vinto sia l’Oscar® per il miglior film sia quelli per il miglior attore non protagonista (Mahershala Ali) e per la miglior sceneggiatura non originale.

E ancora, la biografia del matematico inglese Alan Turing interpretato da Benedict Cumberbatch in THE IMITATION GAME (sceneggiatura non originale 2015); il capolavoro di Ang Lee VITA DI PI (5 Oscar® 2013); STILL ALICE, con Julianne Moore miglior attrice 2015; KRAMER CONTRO KRAMER (miglior film, regia e sceneggiatura non originale nel 1979), con Dustin Hoffman (miglior attore protagonista) e Meryl Streep (miglior attrice non protagonista); TOOTSIE di Sydney Pollack, con Dustin Hoffman e Jessica Lange, premiata con l’Oscar® 1982 come miglior attrice non protagonista; SALVATE IL SOLDATO RYAN, 5 Oscar® 1998 per il film di guerra firmato Steven Spielberg, con Tom Hanks e Matt Damon; THE FIGHTER con Mark Wahlberg e Christian Bale, Oscar® 2011 come miglior attore non protagonista; PULP FICTION, capolavoro di Quentin Tarantino, Premio Oscar® 1994 per la sceneggiatura originale; TRUMAN CAPOTE: A SANGUE FREDDO con Philip Seymour Hoffman miglior attore nel 2005; FRIDA (Oscar® 2002 per la miglior colonna sonora); FARGO, Oscar® per la miglior sceneggiatura originale ai fratelli Coen e all’attrice protagonista Frances McDormand; MARIE ANTOINETTE di Sofia Coppola con Kirsten Dunst (Oscar® 2007 a Milena Canonero per i costumi); PHILADELPHIA con Denzel Washington e Tom Hanks, premiato nel 1993 come miglior attore, insieme alla miglior canzone; ALIEN di Ridley Scott, Oscar® 1979 per i migliori effetti speciali.

Completano il quadro gli altri film di Premium Cinema, in programma sabato 23 e domenica 24 febbraio, tra cui: IL GLADIATORE di Ridley Scott (sabato alle 23.15), cinque Oscar® 2001 tra cui miglior film e miglior attore protagonista a Russel Crowe; INCEPTION di Christopher Nolan (domenica alle 7.00), quattro Oscar® nel 2011; BOYHOOD di Richard Linklater (domenica alle 9.00), con Patricia Arquette miglior attrice non protagonista 2015; ARGO di Ben Affleck (domenica alle 17.00), premiato nel 2013 con l’Oscar® come miglior film, miglior sceneggiatura non originale e miglior montaggio; LA TEORIA DEL TUTTO di James Marsh (domenica alle 19.00), con Eddie Redmayne miglior attore protagonista nel 2015. Sempre 4omenica 24 febbraio, alle 21.15 spazio al capolavoro di Paolo Sorrentino LA GRANDE BELLEZZA, Premio Oscar® come miglior film straniero 2014. Toni Servillo interpreta magistralmente Jep Gambardella, giornalista di costume e critico teatrale immerso in una Roma decadente, popolata da figure surreali e drammatiche. Nel cast, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Pamela Villoresi, Giorgio Pasotti, Roberto Herlitzka, Serena Grandi, Luca Marinelli, Isabella Ferrari. Cameo di Fanny Ardant, Rino Barillari e Antonello Venditti. Chiude la serata, BLUE JASMINE di Woody Allen (domenica alle 23.15), con Cate Blanchett, Premio Oscar® 2014 per la miglior attrice protagonista.