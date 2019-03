Sky Cinema, al via nuovi canali e nuova programmazione

Da venerdì 8 marzo Sky Cinema si rinnova, accompagnato da un nuovo pay off, “Lo ami, lo vivi”. Tra le novità anche l’arrivo dei film distribuiti in Italia da Universal, che arricchiscono l’offerta con prime visione molto attese.

Sul canale 301 si conferma Cinema Uno mentre al 302 trova spazio la prima grande novità rappresentata da Sky Cinema Due, che trasmetterà le prime visioni di qualità e le pietre miliari che hanno fatto la storia del cinema.

Con la nuova struttura dei canali cinema, nasce 100X100Cinema, il nuovo programma pensato per gli amanti del cinema, per chi ha voglia di tenersi informato sulle ultime novità in uscita nelle sale e per chi desidera aggiornarsi sui film in programmazione sui canali Sky Cinema. In onda ogni giorno alle 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due, vede alla conduzione il giornalista Francesco Castelnuovo che, da uno studio elegante e raffinato, accompagnerà lo spettatore nel mondo del cinema attraverso rubriche di approfondimento e interviste esclusive, dove sarà anche possibile ospitare volti famosi del mondo cinema. Protagonista del nuovo programma anche il “Cinemaniaco” Gianni Canova che porterà lo spettatore ad approfondire i film, attraverso l’analisi di scene cult e il racconto del magico mondo della settima arte.

Sul canale 303 si accende invece Sky Cinema Collection, il canale dedicato alle rassegne e alle collezioni tematiche, con le saghe più popolari, i cicli legati alle festività e alle ricorrenze, le filmografie delle star e dei registi più celebri, i film vincitori di premi internazionali.

Proprio dall’8 marzo, Giornata internazionale della donna, il canale si accende con Women, una programmazione dedicata ai film che meglio descrivono le varie sfumature del mondo femminile. Dal 18 al 31 marzo, Sky Cinema Collection sarà invece interamente dedicato alla “regina del mistero” Agatha Christie.

Nella nuova struttura sono presenti anche sei canali di genere (con i film di prime time in onda alle 21.00) per dare la possibilità a tutti di scegliere il proprio film preferito.

Si conferma dunque Sky Cinema Family (canale 304) con le pellicole per tutta la famiglia, al 305 ecco Sky Cinema Action, il canale ad alto tasso di adrenalina con il meglio del cinema d’azione in tutte le sue declinazioni; al 306 nasce Sky Cinema Suspense, per gli amanti del brivido e delle forti emozioni con thriller, crime, horror e noir; al 307 ancora una novità, Sky Cinema Romance, con film romantici e sentimentali, storie coinvolgenti, grandi passioni, dai primi amori adolescenziali alle tormentate relazioni proibite; al canale 308 troviamo Sky Cinema Drama, dedicato alle storie di ieri e di oggi, intense, toccanti, commoventi e alle biografie più emozionanti; al 309 Sky Cinema Comedy, il canale delle commedie con il meglio delle produzioni italiane e internazionali, dai film di culto alle parodie, dai teen movie fino alle action-comedy.

Sui canali 310 e 311 sono disponibili Sky Cinema Uno +24 e Sky Cinema Due +24, per offrire un’ulteriore scelta a chi è in cerca del proprio film preferito.

A completare l’offerta, sono inoltre già disponibili i canali Premium Cinema, visibili via satellite e fibra, con Sky Cinema e Sky HD.

Il catalogo cinematografico disponibile On Demand su Sky, che include anche i film di Mediaset Premium, dall’8 marzo sarà organizzato coerentemente con la nuova offerta Cinema, con aree tematiche del catalogo per poter trovare sempre qualcosa da vedere e con cui emozionarsi. I canali Cinema sono inoltre visibili in modalità lineare e non lineare anche in mobilità su Sky Go e in streaming su Now Tv.